El Pacte Territorial per l'Ocupació de la Safor logra insertar en el mercado laboral a 154 personas

El Pacte Territorial per l'Ocupació de la Safor ha logrado insertar en el mercado laboral a 154 personas entre 2025 y en lo que llevamos de 2026. Es uno de los datos más destacados de este programa bienal, que expusieron los impulsores del proyecto a la directora general de Empleo y Formación, Virginia Garrigues, y a la subdirectora general de Empleo, Carmen Roda, en una reciente visita a la sede de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, en Gandia.

Ambas dirigentes de Labora trasladaron su buena predisposición para que "La Safor Emprén" continúe sin interrupciones en la convocatoria 2027-2028, según informaron fuentes de la Mancomunitat a través de un comunicado.

A la visita acudieron el presidente de la Mancomunitat, Jordi Puig, y el vicepresidente Borja Gironés, así como la secretaria de la entidad, Gracia Madrid, la responsable de la dirección estratégica del proyecto por parte del Ayuntamiento de Gandia, Paula Fayos, y la coordinadora, Aurora Moncho.

Otras cifras del pacto hasta la fecha son las 698 personas atendidas y 1.090 orientaciones personalizadas; 507 participantes en las acciones formativas, con 48 talleres y 8 cursos digitales; más de 300 asistentes al Foro de Empleo; 8 charlas en los institutos de la comarca y 2 cursos de Prevención de Riesgos Laborales; 37 personas asesoradas para emprender y 6 nuevos negocios en marcha, 88 empresas colaboradoras, 5 eventos y 39 reuniones con empresas, centros formativos y entidades.

Las representantes de Labora visitaron las oficinas y el aula donde se desarrollan las acciones del proyecto y conocieron al equipo técnico que trabaja en él.

La coordinadora del proyecto, Aurora Moncho, destacó el buen funcionamiento del trabajo en red y la buena acogida que ha tenido el proyecto en los 31 municipios de la comarca, tanto por parte de los ayuntamientos como de las empresas, los centros formativos y el resto de entidades que trabajan en el ámbito económico y social del territorio. En este sentido, subrayó la colaboración con empresas privadas y públicas y la coordinación entre el personal técnico de los ayuntamientos y de la Mancomunitat, que ha permitido llegar a toda la comarca.

Qué es “La Safor Emprén”

Este Pacte Territorial es un instrumento de concertación territorial entre administraciones, organizaciones empresariales y agentes sociales, del que el Ayuntamiento de Gandia ejerce la dirección estratégica y la coordinación. A través de él se desarrolla el proyecto "Llançadora d'Ocupabilitat Territorial", cuyo objetivo es desplegar las acciones del Pacte para el fomento del empleo en toda la comarca mediante puntos de información accesibles en todos los municipios.

La finalidad es facilitar la proximidad, la participación activa y la igualdad de oportunidades para la población desempleada, además de promover la colaboración entre los agentes sociales del territorio. El proyecto está financiado por Labora (Servicio Valenciano de Empleo y Formación de la Generalitat Valenciana), el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el SEPE.

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El Pacte Territorial está formado por la Mancomunitat de Municipis de la Safor, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana y la Federación de Asociaciones Empresariales de la Safor (FAES), y por los agentes sociales UGT-PV, a través de la Unión Intercomarcal la Ribera–la Safor–la Vall d'Albaida–la Costera–la Canal de Navarrés, y CCOO PV, a través de la Unión Intercomarcal la Ribera–la Safor.