Los padres del bebé tutelado de Oliva buscan una vivienda para "formar un hogar" junto a su hijo

«Buscamos un piso económico de alquiler de larga estancia para poder salir del centro con mi hijo». Este es el mensaje que ha difundido Andrea Navarro, la joven vecina de Oliva que se convirtió en madre con tan solo 16 años, junto a Carlos García, de 17. El objetivo de la pareja es claro: «crear nuestro hogar» junto al pequeño Jose, que tiene poco más de un año.

Como informó este diario, a mediados de junio de este año Andrea aceptó ingresar en uno de los centros residenciales de acogida y protección gestionados por la Generalitat Valenciana, destinados a ofrecer alojamiento, formación y atención integral a menores tutelados y personas en situación de vulnerabilidad.

Hasta entonces, la pareja, con el apoyo de ambas familias, había atravesado su propio calvario para volver a reencontrarse con su hijo, que nació el 14 de junio de 2025 y fue separado de sus padres cinco días después del parto, el 19 de junio, en el propio hospital Francesc de Borja de Gandia.

La Conselleria de Servicios Sociales había dictado una resolución de desamparo a raíz de los informes emitidos por el Ayuntamiento de Oliva y, como consecuencia, asumió la tutela del pequeño y activó su acogimiento temporal. Durante todo ese tiempo, la familia, que llegó a reunirse con la directora general de Familia, Infancia y Adolescencia, Angélica Such, aseguraba desconocer el paradero del niño y sostenía que, pese a las múltiples solicitudes realizadas, no había podido mantener ninguna visita con él.

A lo largo de las distintas conversaciones mantenidas con este diario, tanto el entorno de los jóvenes como su propia letrada defendieron que los informes emitidos por Servicios Sociales incluían «hechos que se remontan a hace 15 años y que no afectan directamente ni a Andrea ni a Carlos». En esta línea, la abogada insistía en que «las valoraciones no se ajustan a la realidad».

Reencuentro en el centro

La situación dio un giro hace tres meses, cuando Andrea pudo comenzar a permanecer junto a su hijo en el centro tras mantener una reunión con técnicos de la Conselleria de Servicios Sociales. «Primero serán unas horas, pero después estaré las 24 horas con él mientras continúo estudiando y realizando los cursos que proponen allí», explicaba entonces. El joven ha podido realizar algunas visitas.

Carlos y su padre, por su parte, han tenido que cumplir una serie de requisitos para avanzar hacia el cierre de esta situación, según les comunicaron en aquella reunión.

El anuncio llegaba apenas unos días después de que la jueza decidiera suspender temporalmente el procedimiento y solicitara al Instituto de Medicina Legal una valoración de las capacidades parentales de ambos progenitores.

Ahora, los jóvenes esperan dar un paso más e independizarse. Según fuentes de su entorno, «quieren construir su propio hogar» junto a su hijo. Sin embargo, la falta de oferta de vivienda en alquiler dificulta que puedan encontrar un piso, una situación que afecta también a muchas otras parejas.

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«Carlos trabaja de obrero y tienen aval, por lo que solo les falta encontrar una casa», señalan estas mismas fuentes. La familia reconoce que «la casa de sus familiares siempre está abierta», pero la pareja quiere dar el paso de independizarse y «estar los tres en casa».