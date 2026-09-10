Una panadería de Gandia se sitúa entre las 50 mejores de España: "Ser panadero es un oficio que requiere pasión"

La ciudad de Bilbao será la capital de la panadería española con la celebración del Global Forum Bakery, un encuentro de las mejores panaderías del país que se celebra los días 13 y 14 de septiembre.

La convocatoria consta de dos partes, una en la que se hará un análisis de los grandes retos de la panadería actual y futura con expertos, panaderos, investigadores y empresas. Entre los temas a tratar están el potencial de los trigos antiguos, la formación de las nuevas generaciones de panaderos, la evolución de la panadería de calidad, el impacto del marketing, la comunicación y la inteligencia artificial en los negocios panaderos y la alianza entre pan y restauración.

El momento álgido será el acto de entrega de las 50 Estrellas de la Panadería, un reconocimiento que distinguirá a los 50 panaderos y panaderas Top de España 2026. Estos galardones ponen en valor el trabajo de los profesionales que destacan por su excelencia, su compromiso con la calidad, la innovación y la atención al cliente.

Entre esos 50 mejores panaderos y panaderas estarán Sergi, Miguel y Rosa Mari, la familia que regenta Cruixent Gandia, en el nº 56 de la calle Benicanena de la ciudad. Ahí llevan algo más de tres años con el negocio.

Miguel, Sergi y Rosa Mari, la familia de Cruixent Gandia / Salva Talens

La relación de la familia con el pan proviene del padre, Miguel, quien empezó en el negocio a los 16 años de la mano de sus progenitores. Fue en Oliva hasta que en 1988 montan una panadería en Gandia. Después de un tiempo, la familia lo deja y hace tres años les surge la oportunidad de coger el actual local donde están.

Miguel es quien anima a su hijo, Sergi, a inscribirse en el evento Global Forum Bakery de este año. Poco después, reciben un correo con la confirmación de que han sido seleccionados. "Para nosotros ya es un éxito estar en los 50 mejores de España, aunque hay que reconocer que nos está dando visibilidad e incluso nos aporta nuevos clientes. Estamos muy satisfechos de como está yendo todo", destaca Sergi.

Producto estrella

La familia presenta a la cita gastronómica de Bilbao el pan de masa madre, que conlleva 48 horas de elaboración, un proceso largo, una selección de harinas de alta calidad y mucho reposo. Esto significa, según Sergi, que "obtenemos un pan sin aditivos, que no lleva levadura y que fermenta de su propia masa madre. Además, al tener tanto tiempo de reposo tiene un sabor muy potente, con una personalidad muy definida. Es nuestra firma, nuestra bandera, porque es un producto que siempre ha tenido muy buena acogida entre la clientela".

Pero la oferta de pan en Cruixent Gandia no es únicamente esta variedad. También incluye el pan blanco o normal, el integral 100 %, el de centeno, espelta, semillas, sarraceno, rústico y el gallego, entre otros.

Sergi exhibe ante la cámara el pan de masa madre que Cruixent Gandia presenta en el concurso nacional / Salva Talens

Cruixent también tiene a la venta otros productos como la bolleria "de alta calidad con el cruasán de producto estrella", que también necesita dos días de elaboración. A ello hay que añadir otras elaboraciones como las rosquillas o la pastelería, por citar algún ejemplo diverso.

La jornada laboral en Cruixent Gandia arranca a las 4 de la madrugada y finaliza a las 15 horas. El equipo de trabajo, formado por siete personas, se divide por turnos para que funcione todo sin fallo. "Se trabaja mucho en previsión, pensando en el día siguiente, y la cadena de trabajo no para hasta se cierra el despacho (establecimiento) de cara al público", señala.

El verano es la temporada más floja. De hecho, "cogemos vacaciones 15 días", indica Sergi, mientras que la de Navidad es una campaña muy fuerte, ya que "son pocos días, pero intensos, con mucho trabajo previo con la reina de las reinas que es el roscón". La campaña de Pascua es "la auténtica locura, dado que las monas son productos de volumen que necesitan mucho espacio y tiempo. Nosotros nos entregamos a tope para ofrecer el mejor producto", subraya el panadero gandiense.

Técnico en la materia

En opinión de Sergi, "ser panadero es una pasión, es algo que te tiene que gustar". Existe el grado medio en estudios de panadería y repostería. "Yo mismo y mi compañero Arnau somos técnicos en la materia porque estudiamos en Valencia", aclara. Añade: "cuando estás dentro hay que reciclarse, renovarse constantemente porque si no, te estancas".

Hace tiempo hubo un auge de venta de panes baratos en las grandes superficies y el oficio de panadero quedó como devaluado al no poder competir con los precios de las cadenas: "Ese mercado sigue ahí, no se ha ido, pero ha habido un resurgimiento del oficio de panadero porque hay otro tipo de demanda e inquietud, incluso los problemas nutricionales influyen". "Es ahí es donde entramos los artesanos. Estamos reivindicando nuestro espacio y lo estamos logrando", explica Sergi.

Arnau, uno de los trabajadores y técnico en pandería, durante la jornada de trabajo en Cruixent Gandia / Salva Talens

El propio panadero considera que hay que solucionar el problema del relevo generacional porque "no hay". "Entre mi padre y yo no existe una generación intermedia. Se necesita gente joven que quiera aprender un oficio. Es muy loable tener una carrera universitaria, pero también lo es aprender una profesión. Hay panaderías que cierran por falta de profesionales, no por falta de clientela", manifiesta.

Preguntado por el papel del pan en las comidas diarias, el panadero Top 50 de España argumenta que "en el 'esmorzar' es imprescindible, diría yo que coprotagonista. En una cena de 'torrà' no tanto, pero similar. Y si se trata de una comida en la que hay que mojar pan, ¿a quién no le gusta?, y más si es bueno. El pan es un gran acompañante, da alegría".

Tema candente

Miguel, el cabeza de familia, también interviene en el diálogo y pone sobre la mesa otro tema candente: la restauración y el pan. Miguel, con una experiencia acumulada durante años, comenta que "los grandes restaurantes, los grandes chefs, apuestan cada día más por el pan de calidad que impresione a su clientela".

Noticias relacionadas

Otra cuestión que aborda Miguel porque se debate entre los profesionales de la panadería es el de los trigos antiguos, recuperados en el tiempo: "Las harinas son más caras, pero facilitan la digestión de los comensales. La salud tiene cada día más importancia y este es un camino seguro que hay que explorar".