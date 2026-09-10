Un pequeño temporal reaviva la necesidad de regenerar la playa de Tavernes de la Valldigna

Las tormentas han dejado varias incidencias en distintos municipios de la Safor durante parte de la noche y a primera hora de la mañana. Calles anegadas, caminos cortados y trabajos a contrarreloj por parte de las brigadas municipales han sido algunas de las consecuencias de este episodio.

Aunque la lluvia apenas ha afectado a Tavernes de la Valldigna, donde hoy solo se han registrado 7 litros por metro cuadrado, las olas, que cada vez se acercan más a las viviendas situadas a primera línea de la playa, han vuelto a poner en alerta a los vecinos.

La zona más castigada, como ocurre con cada temporal, incluso cuando no es especialmente intenso, ha sido la Goleta, donde las olas ya alcanzan algunas viviendas. En este sentido, parte de los 60.000 metros cúbicos de arena depositados en la playa antes del verano, dentro de las actuaciones de emergencia, ya han desaparecido arrastrados por el mar.

En la playa urbana, donde el temporal Harry ya provocó la caída de varias terrazas, las olas se sitúan esta mañana a pocos metros de las viviendas. La situación vuelve a poner de manifiesto la necesidad de ejecutar las obras de regeneración del litoral, pendientes todavía de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Los expertos de la Universitat Politècnica de València ya alertaron hace unos meses de que los tres nuevos espigones construidos en Cullera, con longitudes de 195, 280 y 222 metros, destinados a proteger las playas del Marenyet y l’Estany, agravan la situación del litoral situado al sur, es decir, de la costa de Tavernes de la Valldigna.

Los especialistas señalaban que estas infraestructuras frenan el transporte de sedimentos. «Al norte consigues estabilizar la arena, pero en el sur lo agravas. Son soluciones a nivel local que acaban afectando a otros tramos del litoral», advertían.

Último temporal

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, anunció durante su visita a Tavernes tras el temporal Harry a finales de enero que la DIA estaría lista «en breve». Sin embargo, casi ocho meses después, los vecinos, que ya se manifestaron hace unas semanas para reclamar celeridad en el proyecto, continúan a la espera de que las obras se hagan realidad.

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El proyecto contempla una inversión de más de 21 millones de euros y permitirá recuperar el litoral vallero, gravemente afectado por varios temporales durante los últimos años. La actuación, como ya informó este diario, supondrá la mejora de la playa de Tavernes mediante nuevas aportaciones de arena y la construcción de un cordón dunar destinado a proteger las viviendas frente a los temporales.