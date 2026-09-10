El Real de Gandia alerta de la colocación de multas 'fakes' en vehículos imitando el boletín de la Policía Local

El Ayuntamiento del Real de Gandia ha alertado de la aparición de multas 'fakes' en vehículos denunciando supuestas infracciones. La nota imita a una plantilla como las que usa la Policía Local realera, por lo que el autor o autores podrían incurrir en un delito de falsificación de documento oficial. En la parte inferior, haciendo al menos un ejercicio de sinceridad, consta una frase: "Aviso humorístico, sin validez administrativa, aparcar bien también es una forma de convivir".

Aunque hasta ahora solo se tiene constancia de un papel y quizá todo se quede en una broma o una anécdota, la concejala de Seguridad Ciudadana, Cristina García, ha ordenado difundir el hecho a través de las redes sociales municipales para advertir a los vecinos y para que a la vez tenga un efecto disuasorio, con el fin de que el autor o autores desistan en su actitud de ejercer de justicieros y poner más "multas" ficticias.

De forma paralela la Policía Local estará al tanto de esta situación "y si los hechos constituyen algún tipo de infracción o delito se adoptarán las medidas oportunas para identificar a los responsables", apuntan desde el cuerpo.

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Aviso lanzado por el ayuntamiento. / Levante-EMV

Fue el propietario de un vehículo el que se encontró con esta supuesta multa, y entre molesto y sorprendido se puso en contacto con el ayuntamiento, sin llegar a leer, con las prisas o por los nervios, la letra pequeña de esta nota.