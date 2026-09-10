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El Real de Gandia alerta de la colocación de multas 'fakes' en vehículos imitando el boletín de la Policía Local

El gobierno local difunde los hechos a través de las redes sociales municipales para advertir a los vecinos y para que tenga un efecto disuasorio entre el autor o autores

La multa &quot;fake&quot; aparecida en el Real de Gandia.

La multa "fake" aparecida en el Real de Gandia. / Levante-EMV

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Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

El Ayuntamiento del Real de Gandia ha alertado de la aparición de multas 'fakes' en vehículos denunciando supuestas infracciones. La nota imita a una plantilla como las que usa la Policía Local realera, por lo que el autor o autores podrían incurrir en un delito de falsificación de documento oficial. En la parte inferior, haciendo al menos un ejercicio de sinceridad, consta una frase: "Aviso humorístico, sin validez administrativa, aparcar bien también es una forma de convivir".

Aunque hasta ahora solo se tiene constancia de un papel y quizá todo se quede en una broma o una anécdota, la concejala de Seguridad Ciudadana, Cristina García, ha ordenado difundir el hecho a través de las redes sociales municipales para advertir a los vecinos y para que a la vez tenga un efecto disuasorio, con el fin de que el autor o autores desistan en su actitud de ejercer de justicieros y poner más "multas" ficticias.

De forma paralela la Policía Local estará al tanto de esta situación "y si los hechos constituyen algún tipo de infracción o delito se adoptarán las medidas oportunas para identificar a los responsables", apuntan desde el cuerpo.

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Aviso lanzado por el ayuntamiento.

Aviso lanzado por el ayuntamiento. / Levante-EMV

Fue el propietario de un vehículo el que se encontró con esta supuesta multa, y entre molesto y sorprendido se puso en contacto con el ayuntamiento, sin llegar a leer, con las prisas o por los nervios, la letra pequeña de esta nota.

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