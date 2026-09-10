Silvia Colomina y Pedro Plata se ponen al frente de la comisión de las fiestas del Rebollet en Oliva

Silvia Colomina y Pedro Plata serán los presidentes de la comisión de fiestas del Rebollet, en Oliva, para el próximo ejercicio. Recibieron el testigo de manos de los presidentes salientes, Elena Codina y Gregorio Torres con motivo de la festividad de la Mare de Deu del Rebollet, en presencia de la alcaldesa, Yolanda Pastor, el concejal de Fiestas, Álvaro Sánchez, y el cura plebán de Santa María, Rubén Cortell.

La eucaristía del día de la patrona de Oliva fue presidida por el obispo auxiliar de València Fernando Enrique Ramón Casas y cantada por la Coral Santa Cecilia de la localidad bajo la dirección de Josep Malonda.

La procesión contó en esta edición con la presencia de la banda de tambores y cornetas de la hermandad de Nuestro Padre Jesús en el Prendimiento “El Cautivo”, además del clero y autoridades, comisiones de fiestas del Rebollet del 2026 y 2027, juntas de fiestas de Sant Francesc d’Assís y del Santíssim Crist de Sant Roc, cofradías de Semana Santa, comisiones falleras, Consell Parroquial de Santa Maria y para concluir los acordes de la banda de la Associació Artístico Musical d’Oliva.

El punto y final de las fiestas fue el disparo de un castillo de fuegos artificiales tras el regreso de la Verge del Rebollet a su camerino en el Convent del Rebollet.

Pastor declaró que “la Mare de Déu del Rebollet es el corazón de nuestras fiestas patronales y este año se ha vuelto a demostrar la gran devoción que siente Oliva por su patrona. Ha sido un programa intenso, vivido con mucha alegría y hermandad. Y esto ha sido gracias a la labor realizada por los presidentes de este año y toda su junta directiva. Las fiestas siguen creciendo año tras año y esto es un orgullo para nuestra ciudad”.

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Por su parte Álvaro Sánchez dijo que las fiestas del Rebollet siempre congregan a una gran parte de la población. "Son unas fiestas entrañables, con la cena solidaria, la romería y todos los actos abiertos y participativos dirigidos a toda la ciudadanía".