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Solidaridad astronómica: Gandia acoge dos jornadas de observación para colaborar en la investigación del cáncer infantil

La Agrupación Astronómica La Safor anuncia las convocatorias el 19 de septiembre y la segunda el 17 de octubre

Dos nuevas jornadas de observación astronómica están programadas en Gandia

Dos nuevas jornadas de observación astronómica están programadas en Gandia / Levante-EMV

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Salva Talens

Salva Talens

Gandia

La Agrupación Astronómica de la Safor organiza una observación astronómica popular en la plaza del Prado de Gandia con el objetivo de colaborar con una iniciativa solidaria impulsada por la Fundación CRIS contra el cáncer para apoyar la investigación del DIPG, uno de los cánceres infantiles más agresivos.

La idea es que muchas personas puedan acercarse, participar y colaborar con sus donaciones. En Gandía se realizarán dos observaciones especiales: la primera el sábado 19 de septiembre desde las 20 horas y la segunda el 17 de octubre.

La colaboración se podrá realizar mediante código QR, Bizum o transferencia, permitiendo que cada persona done la cantidad que desee.

Colaboradores

Esta actividad cuenta con el apoyo de las siguientes fundaciones y asociaciones: CRIS contra el cáncer, Martín Álvarez Muelas, El sueño de Vicky, Blanca Morell, Asociación Unidos contra el DIPG, Federación de Asociaciones Astronómicas de España y el Ayuntamiento de Gandia.

Las personas que deseen más información sobre estas actividades pueden consultar en las redes sociales de la Agrupación Astronómica de la Safor o la Fundación CRIS.

El DIPG (Glioma Difuso Intrínseco de Tronco) es un tumor cerebral infantil extremadamente agresivo e incurable que se forma en el tronco del encéfalo.

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La Fundación CRIS contra el cáncer es una organización independiente y sin ánimo de lucro internacional fundada en 2010 y que trabaja con el objetivo de impulsar y fomentar la investigación contra el cáncer.

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