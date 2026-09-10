Susto en el instituto Gregori Maians de Oliva: se desploma un árbol por la tormenta matutina
Afortunadamente ha sucedido antes de la entrada del alumnado y no hay que lamentar daños personales
La tormenta que ha descargado con fuerza en varios puntos de la Safor a primera hora de esta mañana no ha dejado incidentes destacables; aunque durante unas horas se han anegado algunas calles de las playas de Xeraco y de Gandia, y se han cortado al tráfico varios caminos inundables.
Otro de esos sustos se ha producido en Oliva, donde se ha desplomado un árbol, una melia (Melia azedarach), justo en el patio de la entrada del IES Gregori Maians, en el segundo día de curso escolar, bloqueando una de las puertas. Afortunadamente, según explica el concejal responsable, Álvaro Sánchez, esto ha sucedido antes de la hora de la entrada del alumnado y no hay que lamentar daños personales. Hasta el lugar se han desplazado rápidamente operarios de la contrata de parques y jardines, que han procedido a talarlo y retirarlo, dejando el acceso expedito.
Por precaución, Oliva mantiene cortados al tráfico el Camí Vell de Dénia, el Camí Vell de Gandia, el Camí de les Bruixes, el Camí de l’Aigua Blanca, y el acceso a Oliva Nova. Estas vías se reabrirán tan pronto como las condiciones meteorológicas y de seguridad lo permitan.
El ayuntamiento informa que siguen repasándose los imbornales, que se habían limpiado con anterioridad. Tampoco presentan problemas los cascos urbanos de las playas, las acequias o Vall de Gallinera.
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