La tormenta deja cortes de caminos en Oliva y obliga a actuar a los equipos municipales de Xeraco

Varios municipios de la Safor han despertado este jueves bajo una intensa actividad tormentosa, con lluvias localmente torrenciales que han Varios municipios de la Safor han despertado este jueves bajo una intensa actividad tormentosa, con lluvias localmente torrenciales que han dejado acumulaciones destacadas en distintos puntos de la comarca. En Gandia, en la zona del Grau, se han registrado cerca de 55 litros por metro cuadrado en una hora.

Las tormentas continúan afectando a diferentes puntos de la Safor y, durante parte de la mañana, todavía pueden producirse chubascos y tormentas localmente intensos.

En Oliva, se han acumulado 32,8 litros por metro cuadrado, una cifra que alcanza los 36,6 l/m² en algunos puntos del término municipal, como Oliva Nova. Como medida de precaución, el Ayuntamiento mantiene cortados al tráfico los caminos Vell de Dénia, Vell de Gandia, de les Bruixes, de l’Aigua Blanca y el acceso a Oliva Nova. Las vías se reabrirán cuando las condiciones meteorológicas y de seguridad lo permitan.

En Xeraco, la brigada municipal y la Policía Local han trabajado durante las últimas horas para atender las incidencias ocasionadas por el episodio de lluvias y garantizar la seguridad en las calles y caminos del municipio.

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En Daimús, también se han producido algunos anegamientos de agua, aunque sin incidencias destacadas. En esta localidad se han alcanzado los 61 litros por metro cuadrado. Desde el consistorio señalan que las obras de pluviales del Assagador han permitido evacuar el agua con rapidez. En la zona de la playa, en la calle Dénia con la avenida Mediterrània, el Epsar ha colocado una bomba de agua de manera provisional para facilitar la evacuación. No obstante, señalan que persiste un pequeño punto de acumulación de agua en la avenida Neptú, así como en las inmediaciones del Camping L'Aventura.