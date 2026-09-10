La UE Tavernes de la Valldigna se medirá al CD Maracena (Granada) en la fase previa de la Copa del Rey

La UE Tavernes de la Valldigna ya sabe qué rival tendrá en la eliminatoria previa de acceso directo a la Copa del Rey de fútbol 2026-2027. Se trata del Club Deportivo Maracena, equipo de la localidad granadina del mismo nombre (22.000 habitantes). Entre Tavernes y este municipio hay 478 kilómetros de distancia.

El partido de ida se jugará en tierras andaluzas el fin de semana del 26 y 27 de septiembre y el de vuelta en la localidad vallera los días 3 o 4 de octubre.

El ganador de esta eliminatoria jugará la Copa del Rey con el premio de enfrentarse a un rival de la primera división del fútbol español, a excepción de los clubes que disputan la Supercopa de España: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad de San Sebastián.

Evita Ceuta y Melilla

La UE Tavernes ha tenido una relativa suerte en el sorteo porque, aunque le ha tocado enfrentarse a un equipo de Andalucía, ha evitado al Atlético Melilla y CD Ceuta 6 de junio. También entraban en el sorteo de criterios de proximidad geográfica el Atlético de San Pedro del Pinatar (Murcia) y el cuadro sevillano de la UD Lebrijana.

Noticias relacionadas

El conjunto "roget" disputa esta eliminatoria previa de la Copa del Rey en calidad de campeón de La Nostra Copa Comunitat Valenciana, tras ganar por 1-0 al CD Onda en la final disputada en la pasada temporada.