Xeraco corta la N-332 para exigir la humanización de la travesía: "Queremos cruzar, no jugarnos la vida"

Los conductores que hayan circulado esta tarde por la N-332 a su paso por Xeraco se habrán encontrado con una estampa bastante distinta a la habitual. El constante ir y venir de vehículos, camiones y motos se ha visto interrumpido de manera puntual por cientos de vecinos y vecinas que han salido a la carretera para reclamar, una vez más, el ansiado y necesario proyecto de «humanización» de esta travesía, que divide la localidad en dos. Estos cortes puntuales han sorprendido a los automovilistas que leían con curiosidad algunas de las protestas.

La concentración, convocada tras el último accidente registrado el pasado miércoles 19 de agosto, que ya eleva a doce los siniestros contabilizados en este tramo de la N-332, ha convertido las inmediaciones de la carretera en un clamor por la seguridad. «Travesía ya», «Xeraco existe», «Queremos cruzar, no jugarnos la vida», «¿Cuántos accidentes más?» o «La seguridad no se negocia» han sido algunos de los mensajes que los vecinos han exhibido en sus carteles y coreado durante la protesta. Algunos de estos mensajes también colgaban de algunas de las viviendas situadas en la otra parte de la travesía. Cabe recordar que en 2001 los vecinos ya repitieron la misma estampa tras un accidente que causó la muerte de un vecino de la localidad.

Uno de los carteles de la concentración. / Saray Fajardo

Con pitos, pancartas y proclamas, los residentes han vuelto a poner el foco en una reivindicación que mantienen desde hace años. «Los presupuestos no pueden ser una excusa», «Nos jugamos la vida todos los días» y «Nosotros también somos pueblo» son otros de los mensajes que se han podido leer durante la concentración.

Los residentes de la localidad llevan tiempo alertando de los problemas que comporta la ausencia de este proyecto tras años de parálisis. En este tramo de carretera, además, se han producido algunos atropellos mortales que los convocantes todavía recuerdan, ya que en algunos casos las víctimas eran familiares directos de quienes hoy reclaman una solución.

La concentración ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Xeraco, con su alcalde, Avelino Mascarell, al frente, así como con la presencia de los partidos de la oposición, que también han mostrado su respaldo a los vecinos afectados. Precisamente todos los grupos políticos de Xeraco aprobaron por unanimidad a finales de junio de 2025 una moción para instar al Ministerio de Transportes a ejecutar este proyecto.

La actuación contempla, entre otros, la construcción de dos rotondas para facilitar los accesos al casco urbano, tanto desde el este como desde el oeste, en un tramo de cerca de 1,3 kilómetros. Las glorietas permitirían, además, reducir la velocidad de los vehículos en una vía donde actualmente está limitada a 50 km/h y llega a reducirse a 30 km/h en algunos puntos. Una vez ejecutadas las obras, este tramo pasaría a ser de titularidad municipal, por lo que el consistorio podría llevar a cabo otras medidas para garantizar una mayor seguridad.

Vecinos cortan la N-332 a su paso por Xeraco. / Saray Fajardo

Como ya informó este diario, el proyecto comenzó a tramitarse en julio de 2021, cuando la Dirección General de Carreteras aprobó la Orden de Estudio para su redacción. A finales de ese mismo año, los trabajos ya se encontraban en fase de redacción.

Noticias relacionadas

Posteriormente, en mayo de 2024, el Ministerio de Transportes aprobó definitivamente el proyecto de trazado para humanizar estos 1,3 kilómetros de la N-332 a su paso por Xeraco. La actuación cuenta con un presupuesto de 977.531 euros, incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con fondos Next Generation.