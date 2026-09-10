Una lluvia torrencial anega varias calles de la playa de Xeraco

La tormenta que se ha desatado a primera hora de esta mañana entre el litoral sur de València y norte de Alicante no ha dejado incidencias destacables en la comarca de la Safor, pero sí un buen susto en la playa de Xeraco, donde algunas calles, especialmente en la parte más honda, se han encharcado por encima del bordillo.

En la playa han caído desde las seis de la mañana 106 litros por metro cuadrado, mientras que en el casco urbano han sido menos, 48 litros, según datos de la estación de Inforatge en Xeraco.

En la playa el acumulado superó los 100 l/m², una cifra que evidencia la intensidad del episodio vivido durante las últimas horas y que ha llegado a descargar hasta 63 l/m² en una hora, con intensidad torrencial. Los servicios municipales han estado trabajando desde primera hora para atender las incidencias y continúan pendientes de la evolución de la situación.

La tormenta ha provocado que algunas vías, como la avenida de Borrons, la misma que sirvió para el "sprint" de final de etapa de La Vuelta, se anegara de agua.

Las calles de la playa de Xeraco vuelven a la normalidad. / Levante-EMV

El alcalde, Avelino Mascarell, que se desplazó hasta la playa, informa que la intensidad de la lluvia ha provocado que entrara en servicio en la playa y por primera vez desde que se instaló, hace un año, la estación de bombeo de la playa conocida como La Dorada, que se abrió para prevenir inundaciones, y que se suma a las dos que ya existían previamente.

El Ayuntamiento de Xeraco ha cerrado al tráfico los caminos que habitualmente se cortan en estos casos, como el del Mig, el de Caravaca, y el que discurre junto al barranco. Permanecerán clausurados hasta que baje el nivel del agua.

Caminos cortados en Gandia y Oliva

Por otra parte, en Gandia se ha cortado el camino de l'Alqueria de Potes, hacia el Grau. En Oliva el ayuntamiento mantiene cortados los caminos Vell de Dénia, Vell de Gandia, de les Bruixes, de l’Aigua Blanca y el acceso a Oliva Nova. Las vías se reabrirán cuando las condiciones meteorológicas y de seguridad lo permitan.

Este tipo de chubascos, según explica la Agencia Estatal de Meteorología, se forman por convergencia de brisas de tierra y levante débil y son típicos de este mes de septiembre, de madrugada y por la mañana. Para hoy se mantiene el aviso amarillo por lluvias en la Safor.