Alberto Gregori, entrenador del CF Gandia: "El ascenso nos da confianza, pero también nos obliga a demostrar que merecemos estar en la Lliga Comunitat"

Alberto Gregori es el entrenador del primer equipo del CF Gandia. El técnico artífice del brillante ascenso directo a la Lliga Comunitat como campeón de liga en Primera FFCV, aunque él considera que "el mérito fue de todos: jugadores, cuerpo técnico y club".

Ahora, en los albores de la nueva temporada en una categoría superior, comenta que "tenemos que adaptarnos al ritmo y a la exigencia física de la Lliga Comunitat. Tácticamente queremos mantener nuestra identidad, pero tendremos que ser más precisos, intensos y competitivos durante los 90 minutos. La idea no es cambiar quiénes somos, lo que nos ha traído hasta aquí, sino evolucionar para ser capaces de competir a este nivel".

Gregori considera que es importante "haber renovado a un bloque muy importante de la temporada pasada, 13 jugadores, y han venido a reforzar al equipo 8 futbolistas, varios de ellos con experiencia en la categoría".

El objetivo, según el entrenador, es "consolidarnos en la categoría, pero sin ponernos límites. Sabemos que ahora empieza un reto diferente. Queremos competir cada partido, mantener nuestra identidad y ver hasta dónde somos capaces de llegar".

Humildad

El máximo responsable deportivo del primer equipo tiene claro que "la mejor manera de evitar la relajación tras una campaña triunfal es recordar que lo conseguido ya es historia. Tenemos que mantener la humildad, el trabajo y la exigencia del día a día. El ascenso nos da confianza, pero también nos obliga a demostrar cada semana que merecemos estar aquí".

En el plano personal, indica el técnico, "supone un reto enorme y una gran responsabilidad dirigir al CF Gandia. Esta temporada será un éxito si conseguimos consolidarnos, competir de tú a tú contra todos y hacer que nuestra afición se sienta orgullosa del equipo".

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El mensaje para la afición es "esté con nosotros, sobre todo en los momentos difíciles, porque juntos podemos hacer que el Guillermo Olagüe vuelva a ser un fortín. Queremos una grada que apriete, que crea y que se identifique con este equipo".