Beniarjó se prepara para vivir sus fiestas patronales del 17 al 20 de septiembre: Consulta la programación completa

Beniarjó celebrará sus fiestas patronales del 17 al 20 de septiembre. Un año más, la concejalía de Fiestas del consistorio ha preparado una programación pensada para todos los públicos, donde se combinan tradición, actividades lúdicas y festivas, actuaciones musicales y espectáculos pirotécnicos. Como cada año, el Ayuntamiento ha contado con la ayuda de los festeros y festeras, además de la colaboración de la Asociación de Jubilados y Pensionistas.

El programa arrancará el jueves día 17 con el "esmorzar" popular de la Asociación de Mujeres y la visita del jurado del VII Concurso de Balcones, Fachadas y Ventanas Engalanados. Por la tarde, a partir de las 20 horas, tendrá lugar la presentación de las festeras y festeros 2026 en la plaza Ausiàs March. Posteriormente, organizado por la Asociación de Pensionistas, se celebrará la cena del "Mantón de Manila" en la plaza Palau, donde, como marca la tradición, las mujeres pensionistas lucirán este mantón. La cena estará amenizada por el Dúo Imagen.

El viernes día 18, festividad de Sant Cosme y Sant Damià, el día está dedicado a los pensionistas. La Asociación de Jubilados y Pensionistas rendirá un homenaje al matrimonio más mayor de la entidad, conformado por Eleonor Izquierdo Corrales y Juan Antonio Juárez Nieto. Posteriormente, se celebrará una misa, seguida de un castillo de fuegos de artificio y la tradicional comida. Por la tarde tendrá lugar la esperada cabalgata de disfraces, que saldrá desde el parque de la Estación. Se librarán tres premios a los mejores disfraces. El primer premio está dotado con 100 euros, el segundo con 75 euros y el premio al mejor disfraz infantil será de 50 euros. Ya por la noche se celebrará una cena popular en la plaza Ausiàs March, seguido de la actuación de la Orquesta Platino.

El sábado día 19, dedicado a la Verge María dels Dolors, incluirá una misa a partir de las 12,30 horas, seguida de un castillo de fuegos de artificio. Posteriormente, se cocinará una paella gigante en la calle de la Estación, organizada por las festeras y festeros de 2027. Los tickets para poder participar de la paella se pueden obtener hasta el día 17 al Ayuntamiento en diferentes horarios. A continuación habrá música a cargo de un DJ y una fiesta de la espuma. La jornada concluirá con una cena de bocadillo en la plaza Ausiàs March y la música del grupo Pequeño Comité y el DJ Guillem Donofrio.

Finalmente, el domingo día 20, festividad del Santíssim Cristo de l'Empar, las fiestas concluirán con una misa solemne, seguida de una "mascletà" y una "picaeta" en la planta baja del edificio consistorial, a cargo de las festeras y festeros. Por la tarde, los más pequeños podrán disfrutar de la actuación de Peco Disco y merendar horchata y fartons. La solemne procesión en honor de los santos Cosme y Damià, la Verge María dels Dolors y el Santíssim Crist de l'Empar, seguida de un gran castillo de fuegos de artificio en el aparcamiento de la escuela, pondrán el punto final a cuatro días intensos de fiesta.

Todo a punto

Además, para garantizar unas celebraciones seguras e inclusivas, el área de Igualdad, encabezada por el alcalde Óscar Barres, habilitará un Punto Violeta y Diverso en la calle de la Estación, un espacio de atención y apoyo ante cualquier situación de agresión sexista.

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Por su parte, el regidor de Fiestas, Sergi Morant, ha querido reconocer el trabajo constante hecho a lo largo del año, tanto por las festeras y los festeros de 2026 como por la Asociación de Jubilados y Pensionistas para hacer posibles estas fiestas. Morant también ha hecho un llamamiento al vecindario y a los visitantes porque se suman a los actos programados y disfruten del buen ambiente propio de estos días tan especiales.