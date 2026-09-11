El Centro de FP García Ibáñez de Gandia amplía su apuesta por la internacionalización con un programa Erasmus+ pionero en la Safor

Grupo García Ibáñez de Gandia se convierte en el primer centro de formación profesional de la Safor y en uno de los pocos de toda la Comunitat Valenciana que ofrece movilidad Erasmus+ a su alumnado de Certificados Profesionales de Grado C. Las estancias están becadas íntegramente, por lo que la participación es gratuita.

La internacionalización es hoy uno de los ejes estratégicos del nuevo sistema de Formación Profesional. Hasta ahora, el programa Erasmus+ ha sido territorio de la universidad y de la FP (Grados D), mientras que los certificados profesionales o Grados C —que forman cada año a miles de personas que buscan empleo o quieren mejorar el que tienen— han quedado prácticamente fuera del mapa europeo. Grupo García Ibáñez rompe esa frontera y sitúa a su alumnado en el mismo terreno de oportunidades que a cualquier estudiante universitario o de Grados D.

La apuesta no se limita al alumnado. El programa contempla también estancias del propio equipo docente y personal no docente en Finlandia e Italia, dos de los sistemas formativos de referencia en Europa, con el objetivo de traer de vuelta metodologías y buenas prácticas que se apliquen directamente en nuestras aulas. Abrir la escuela a Europa y no solamente enviar alumnado fuera es el planteamiento de fondo.

Información

Pueden solicitar la movilidad quienes terminen su formación durante la convocatoria 2026/2027 y provengan tanto de la modalidad de personas ocupadas como de la de desempleadas, en las áreas de Informática, Administración y Gestión, y Comercio y Marketing.

El itinerario es secuencial: primero se obtiene y aprueba el certificado completo (Grado C) y después se accede a la estancia en Italia o Malta, como continuación práctica de todo lo aprendido.

Para el alumnado, la estancia significa trabajar en un entorno profesional distinto, en otro idioma y con otra manera de hacer las cosas. Es una experiencia que difícilmente se adquiere en el aula y que en un currículum marca la diferencia frente a otros/as candidatos/as con la misma titulación.

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Las personas interesadas pueden informarse en la calle Juan Ramón Jiménez, 19, de Gandia, llamando a los teléfonos 962 871 494 o 670 809 709, escribiendo al correo formacion@garcia-ibanez.com o visitando la web www.garcia-ibanez.com.