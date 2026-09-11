El Consell declara urgente la ocupación de terrenos para mejorar la carretera CV-670 entre Almoines y l'Alqueria de la Comtessa

El Pleno del Consell ha aprobado la declaración urgente de ocupación de los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa necesario para agilizar la ejecución de las obras de acondicionamiento y mejora de la carretera CV-679, entre Almoines y l’Alqueria de la Comtessa, entre el kilómetro 0 y el 2,4.

De esta forma, la Generalitat y la Diputación de Valencia, titular de esta vía, coordinan sus actuaciones para agilizar una infraestructura supramunicipal que es estratégica para la comarca de La Safor, dando así respuesta a las necesidades de seguridad vial y movilidad de los municipios de la comarca.

En concreto, la actuación afecta a los términos municipales de Almoines, Beniarjó, Rafelcofer y l’Alqueria de la Comtessa y la superficie de terrenos objeto de expropiación asciende a 48.066,18 metros cuadrados.

Por razones de seguridad

El procedimiento de urgencia aprobado por el Consell está motivado, fundamentalmente, por razones de seguridad vial, tal y como acreditan los informes realizados entre 2016 y 2018, que identificaron el tramo entre el kilómetro 0 y el 1,4 de la CV-679 como Tramo de Concentración de Accidentes (TCA).

Asimismo, el proyecto permitirá subsanar las deficiencias que presenta actualmente este eje viario, entre ellas una sección de carretera insuficiente, curvas de radio reducido, accesos directos a la vía en ambas márgenes y tramos en travesía con una elevada presencia de vehículos pesados.

Ampliación

En concreto, las obras consistirán en la ampliación de la plataforma de la carretera y el acondicionamiento de su trazado para mejorar la funcionalidad, accesibilidad y seguridad vial. La actuación contempla también el refuerzo de la sección estructural del firme y la ejecución de la nueva variante de Rafelcofer con el propósito de reducir el tráfico que actualmente circula por los tramos urbanos de Rafelcofer y l’Alqueria de la Comtessa.

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Además, el proyecto incorpora medidas destinadas a favorecer una movilidad más segura y sostenible. En concreto, prevé la construcción de un carril ciclo-peatonal adosado a la carretera que conectará Almoines, Rafelcofer y l’Alqueria de la Comtessa, así como la adecuación de las paradas de autobús situadas en el ámbito de actuación.