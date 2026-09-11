Gandia acogerá por primera vez el Campeonato de la Comunitat Valenciana de natación en aguas abiertas

Gandia acogerá el sábado 19 de septiembre el Campionat Autonòmic d'Aigües Abiertas de la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana, una competición que se celebrará por primera vez fuera del puerto de València. La prueba tendrá como escenario el puerto de Gandia y contará con la colaboración del Club Natació i Esports y del Ayuntamiento.

El regidor de Deportes, Jesús Naveiro, ha destacado que para Gandia supone «un orgullo y un placer» acoger por primera vez esta competición autonómica.

Naveiro ha señalado que la celebración del campeonato supone también una oportunidad para continuar vinculando la práctica deportiva con la en torno al puerto de Gandia. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 16 de septiembre en las 10 horas.

La jornada empezará con las pruebas federadas de 2.500 metros, dirigidas a las categorías júnior, sénior y máster. Las diferentes categorías máster se disputarán en grupos de cinco años, desde máster 20 hasta las categorías superiores.

Federados y no federados

Posteriormente, alrededor de las 11 horas, tendrá lugar la prueba infantil, destinada a nadadores nacidos en 2012 y 2013, sobre una distancia de 830 metros.

A continuación, aproximadamente a las 11.05 horas, se celebrará una travesía popular de 830 metros, abierta tanto a participantes no federados como nadadores procedentes otras comunidades autónomas.

El concejal de Deportes y la presidenta del NiE Gandia presentan el campeonato / Levante-EMV

La presidenta del Club Natació i Esports Gandia, Pilar Martí, ha explicado que la celebración del campeonato permitirá al público disfrutar de la participación de «nadadores de élite de la Comunitat Valenciana» y ha invitado la ciudadanía a acercarse al puerto para seguir las diferentes pruebas.

En la travesía popular podrán participar nadadores desde los 10-11 años y hasta las categorías máster. La organización entregará medallas y premios a los tres primeros clasificados de cada categoría.

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El recorrido tendrá la salida a la dársena del puerto de Gandia, mientras que la llegada estará situada en la playa del Varadero. La organización habilitará diferentes servicios para los participantes, entre ellos duchas, aparcamiento, avituallamiento y lavabos, con el objetivo de facilitar el desarrollo de la jornada deportiva. La entrega de premios está prevista alrededor de las 12 horas.