Gandia acogerá por primera vez el Campeonato de la Comunitat Valenciana de natación en aguas abiertas
La competición se celebrará el sábado 19 de septiembre en el puerto de Gandia y reunirá nadadores federados de las categorías júnior, sénior y máster
El programa incluye también una prueba infantil de 830 metros y una travesía popular abierta a participantes no federados
Gandia acogerá el sábado 19 de septiembre el Campionat Autonòmic d'Aigües Abiertas de la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana, una competición que se celebrará por primera vez fuera del puerto de València. La prueba tendrá como escenario el puerto de Gandia y contará con la colaboración del Club Natació i Esports y del Ayuntamiento.
El regidor de Deportes, Jesús Naveiro, ha destacado que para Gandia supone «un orgullo y un placer» acoger por primera vez esta competición autonómica.
Naveiro ha señalado que la celebración del campeonato supone también una oportunidad para continuar vinculando la práctica deportiva con la en torno al puerto de Gandia. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 16 de septiembre en las 10 horas.
La jornada empezará con las pruebas federadas de 2.500 metros, dirigidas a las categorías júnior, sénior y máster. Las diferentes categorías máster se disputarán en grupos de cinco años, desde máster 20 hasta las categorías superiores.
Federados y no federados
Posteriormente, alrededor de las 11 horas, tendrá lugar la prueba infantil, destinada a nadadores nacidos en 2012 y 2013, sobre una distancia de 830 metros.
A continuación, aproximadamente a las 11.05 horas, se celebrará una travesía popular de 830 metros, abierta tanto a participantes no federados como nadadores procedentes otras comunidades autónomas.
La presidenta del Club Natació i Esports Gandia, Pilar Martí, ha explicado que la celebración del campeonato permitirá al público disfrutar de la participación de «nadadores de élite de la Comunitat Valenciana» y ha invitado la ciudadanía a acercarse al puerto para seguir las diferentes pruebas.
En la travesía popular podrán participar nadadores desde los 10-11 años y hasta las categorías máster. La organización entregará medallas y premios a los tres primeros clasificados de cada categoría.
El recorrido tendrá la salida a la dársena del puerto de Gandia, mientras que la llegada estará situada en la playa del Varadero. La organización habilitará diferentes servicios para los participantes, entre ellos duchas, aparcamiento, avituallamiento y lavabos, con el objetivo de facilitar el desarrollo de la jornada deportiva. La entrega de premios está prevista alrededor de las 12 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los padres del bebé tutelado de Oliva buscan una vivienda para 'formar un hogar' junto a su hijo
- Una panadería de Gandia se sitúa entre las 50 mejores de España: 'Ser panadero es un oficio que requiere pasión
- Herido grave tras un accidente en la N-337 de Gandia con un coche al borde de caer a una acequia
- Tres décadas de la gran inundación de Tavernes de la Valldigna: 'Impresionaba ver troncos y coches de la feria arrastrados por el agua
- El TSJCV avala la conexión de la CV-60 entre Palma de Gandia y Gandia y considera válida su evaluación ambiental
- Gandia salva un verano con altas ocupaciones pero marcado por el menor gasto del turista
- La tormenta deja cortes de caminos en Oliva y obliga a actuar a los equipos municipales de Xeraco
- La Diputación de València adjudica la redacción del proyecto para reconstruir el Pont del Tonyinero entre Oliva y Dénia