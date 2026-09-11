Gandia inicia una campaña de limpieza intensiva de calles que llegará a cuatro barrios

El Ayuntamiento de Gandia ha puesto en marcha una campaña de limpieza intensiva de calles que permitirá actuar de manera integral en 70 viales de los distritos del Grau, República Argentina-El·líptica, Corea y Raval. La iniciativa, que empezó el pasado 31 de agosto y se prolongará hasta el próximo 17 de octubre, refuerza el servicio ordinario de mantenimiento de la ciudad con el objetivo de mejorar el estado de los espacios públicos y ofrecer entornos más cuidados y agradables para la ciudadanía.

El director general de Calidad Urbana y Servicios Básicos, Sebas Gálvez, explicó que esta actuación extraordinaria se desarrolla de manera planificada y organizada, priorizando los barrios más poblados de la ciudad y aquellos donde se registra un uso más intensivo de la vía pública. Además, destacó que esta iniciativa «complementa el cronograma ordinario de limpieza y mantenimiento que se ejecuta diariamente durante todo el año en los diferentes barrios de Gandia», reforzando aquellas zonas que requieren actuaciones más profundas y específicas.

El dispositivo contempla un refuerzo específico de la limpieza viaria mediante la incorporación de 150 jornadas adicionales de trabajo, realizadas por personal contratado expresamente para esta campaña. Estas tareas se suman al trabajo ordinario que se desarrolla de manera continuada en toda la ciudad y permiten incrementar la intensidad de las actuaciones para mejorar el estado de las calles y los espacios públicos.

Sin embargo, la iniciativa va más allá de las tareas de limpieza convencionales. El ayuntamiento ha coordinado la intervención de diferentes contratos municipales con el fin de desarrollar actuaciones integrales sobre el espacio público.

De este modo, además del barrido y la limpieza de las calles, se realizan trabajos de mantenimiento en aceras, reparación de pequeños desperfectos, limpieza y adecuación de mobiliario urbano, eliminación de grafitis y actuaciones de jardinería, entre otras.

Este mismo viernes los trabajos se están desarrollando en las calles Montdúver y Primer de Maig. Después de las actuaciones ya ejecutadas en el Grau y de las que se están realizando estos días en la zona de República Argentina-El·líptica, el dispositivo continuará por Corea y finalizará en el Raval.

Gálvez incidió en que el mantenimiento de la ciudad es una responsabilidad compartida y apeló a la colaboración ciudadana para conservar en buen estado los espacios públicos. «Estas limpiezas intensivas no sustituyen el trabajo que se realiza cada día, sino que lo complementan, permitiéndonos actuar con mayor profundidad sobre aquellos espacios que, por su uso o características, necesitan una atención adicional», señaló.

El responsable municipal recordó que estas acciones se enmarcan en la filosofía del Pla Respecte, una estrategia que promueve el cuidado del espacio público desde la corresponsabilidad entre la administración y la ciudadanía. «Estamos ante una tarea colectiva. Tenemos que plantearnos qué podemos hacer y como queremos que sea nuestra ciudad hoy y en el futuro», destacó.