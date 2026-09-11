Un incidente con un herido en el Centre Esportiu del Grau de Gandia reabre el debate político sobre las instalaciones

Un incidente ocurrido en el Centre Esportiu del Grau, en Gandia, ha reabierto el debate político sobre el estado de las instalaciones. Los hechos ocurrieron el 24 de febrero de este año, cuando un hombre resultó herido tras utilizar una máquina de entrenamiento del gimnasio del centro.

Según consta en el expediente municipal el usuario tuvo una lesión en la zona cervical, heridas lineales en la zona biparietal y una herida en el cuero cabelludo, por la cual le colocaron cinco puntos de sujeción. Además, tuvo que llevar un collarín cervical durante cinco días. Fue atendido por una ambulancia y se produjo una asistencia policial.

Posteriormente este reclamó al ayuntamiento una indemnización de 17.830 euros. La Junta de Gobierno de Gandia ha desestimado ahora la reclamación al considerar que no ha quedado acreditado en el expediente técnico un mal funcionamiento de la máquina.

El expediente incorpora la versión de la responsable de la sala, quien opina que la causa “debió ser porque no estaba bien sujeto el seguro de la máquina de poleas” y que, después del accidente, comprobaron que “el seguro no estaba bien puesto”.

Críticas del PP

Sin embargo, para el concejal del PP David Ronda, este expediente “destapa la caja de Pandora de unas instalaciones sobre las que el PP y los propios usuarios llevan años alertando por averías, cierres, maquinaria precintada y problemas de mantenimiento.

Ronda añade que las advertencias sobre el Centre Esportiu del Grau vienen de lejos. En 2024 el PP denunció averías prolongadas en la sauna, jacuzzi y baño turco y trasladó las quejas de usuarios sobre el mantenimiento. Desde entonces se han sucedido denuncias por cierres, humedades, agua fría, maquinaria averiada y problemas en diferentes servicios del centro.

"Este verano tras una inversión superior a 600.000 euros y la reapertura de las instalaciones, el PP denunció en julio máquinas precintadas, aparatos fuera de servicio y equipos retirados de la sala fitness", añade Ronda.

Respuesta del gobierno local

Por su parte, el concejal de Deportes, Jesús Naveiro, respondió a las críticas del PP y destacó que el informe de los técnicos municipales sobre el "incidente puntual" deja una cosa clara: "Antes de que se produjera no hubo comunicaciones o avisos que indicaron ningún tipo de anomalía o problema con la máquina del gimnasio». Además, después del incidente, se verificó que la máquina del gimnasio "funcionaba perfectamente".

«Lo que sí que se constató -reconoce Naveiro- es que, en ciertas ocasiones, y siempre que el usuario no haya colocado los elementos de sujeción de manera correcta, puede darse una situación que provoque un desplazamiento inesperado del elemento», afirmó Naveiro.

«Esto no lo dice solo este regidor, sino que lo avala el informe de los técnicos municipales, que concluye de manera clara: el accidente fue causado por circunstancias fortuitas e imprevistas, porque la máquina se había estado utilizando con normalidad sin ninguna comunicación de problemas».

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Naveiro insta al PP a "comportarse demanera responsable y dejar de generar alarmas". Añade que «el Centre Esportiu del Grau tiene cada vez más usuarios y que ahora cuenta con más de 4.000 personas que utilizan diariamente estas instalaciones, donde se organizan 115 actividades en la semana sin ningún problema". A su juicio, lo que le molesta al PP, es "que el Pla Resol siga avanzando y que estemos atendiendo las necesidades de las miles de personas que utilizan diariamente las instalaciones deportivas de la ciudad".