La iniciativa "Aules Socarrades" llega a la Safor: más de 30 grados en institutos de Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna

La ausencia de climatización en la mayoría de los centros educativos de la Comunitat Valenciana y las últimas protestas por este motivo han movido a las familias de un colegio de Castelló a crear la iniciativa "Aules Socarrades", una plataforma web donde se puede consultar en tiempo real la temperatura y la humedad de las aulas de aquellos centros educativos participantes.

Los promotores definen el proyecto como una iniciativa independiente, apartidista y colaborativa, abierta a la participación. Por tanto, no parte de organismos oficiales ni de sindicatos, sino de la propia comunidad educativa.

La iniciativa, según explican, parte de la experiencia del proyecto original "Aules que Cremen", nacido en Cataluña. Esta web es una adaptación al contexto valenciano, desarrollada con el consentimiento de sus creadores.

En este mapa interactivo hay ocho centros valencianos monitorizados, de los cuales tres son institutos de la Safor; el IES Jaume II el Just (Tavernes de la Valldigna); el Tirant lo Blanc (Gandia), y el Gregori Maians, en Oliva.

En ellos en numerosas ocasiones se han superado los 27 grados en el interior del aula, el máximo legal permitido. Sin ir más lejos, este viernes, 11 de septiembre, hubo un pico de 29 grados en el IES Jaume II el Just; 31 grados en el Tirant, y 30,4 grados en el Gregori Maians.

Captura de pantalla de la web este viernes, 11 de septiembre. / Levante-EMV

'Aules Socarrades' facilita a las familias y a los centros dispositivos de medición sencillos y homologados, cuyas instrucciones están disponibles en la web, con el fin de crear este mapa en tiempo real. Para participar no es imprescindible ser docente, "pero sí que la instalación se haga a través de un profesor o de la comisión digital del centro", indican los promotores.

Los creadores exponen en su manifiesto: "Los datos no tienen ideología. Tampoco tienen excusas. Cada día, alumnado y profesionales de la educación pasan horas dentro de aulas expuestas a temperaturas que pueden superar los límites considerados saludables. Durante demasiado tiempo esta realidad se ha percibido como una molestia puntual, una sensación subjetiva o una consecuencia inevitable de la llegada del calor. Pero aquello que se mide deja de ser una opinión y se convierte en una evidencia".

Por otra parte, para poner en conocimiento de la administración valenciana este problema, la página web alberga modelos de quejas ante el Síndic de Greuges, las AFA, las direcciones de los centros, el comité de salud laboral y el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat).