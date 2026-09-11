Los jabalíes sorprenden a los vecinos del Raval de Gandia a plena luz del día

Los jabalíes siguen campando a sus anchas por el casco urbano de Gandia, incluso a plena luz del día y cada vez con menos temor a la presencia humana. El Raval es uno de sus barrios preferidos, quizá por su proximidad a la ribera del río Serpis, que, sin caudal ecológico, se convierte en una auténtica «autopista» para estos animales entre el mar y la montaña.

Lo sorprendente es que ya ni siquiera parecen inmutarse ante la presencia de personas o mascotas, como demuestra un vídeo reciente que circula por redes sociales. En las imágenes se observa a cuatro ejemplares entre las calles Vora Riu y Muetzí, escarbando en una zona verde en busca de alimento mientras, a escasos metros, una persona permanece sentada en un banco debajo de un árbol junto a dos perros. Una escena que evidencia hasta qué punto la presencia de estos animales se ha normalizado en algunos puntos del municipio.

La proliferación de jabalíes se ha convertido en un problema creciente para Gandia y otros municipios de la Safor, especialmente por el riesgo que suponen para la circulación y por su presencia cada vez más habitual en zonas urbanas. En el último año, Gandia ha capturado una media de dos ejemplares al día con el objetivo de controlar su expansión y reducir su presencia en el término municipal.

Noticias relacionadas

La situación no es exclusiva de la capital de la Safor. Este jueves, la Generalitat ha hecho balance de su plan de choque autonómico para hacer frente a la proliferación de jabalíes y ha cifrado en 501 los ejemplares retirados en toda la comarca durante 2026. Los datos reflejan la dimensión que ha adquirido esta sobrepoblación y la dificultad de contener una especie cuya presencia se extiende desde las zonas forestales hasta los espacios agrícolas y, cada vez con mayor frecuencia, los propios núcleos urbanos.