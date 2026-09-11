Marisa March, la discreta guardiana de la alcaldía de Gandia se jubila tras más de tres décadas de servicio a la ciudad

Marisa March Gomar se ha jubilado después de 33 años de servicio público en el Ayuntamiento de Gandia como integrante del departamento de Protocolo de Alcaldía y de Turismo. Sus compañeras y compañeros del consistorio, sus hijas y hasta el alcalde, José Manuel Prieto, y varios concejales le brindaron un merecido homenaje de despedida.

Llegó al consistorio en 1993 tras ganar una oposición de informadora turística. La alcaldesa de entonces, Pepa Frau, le propuso entrar en su equipo. "Para mí fue un honor. A partir de ahí es cuando empiezo a conocer la administración pública por dentro", dice.

Desde esa época hasta ahora siempre ha estado al servicio de alcaldesas y alcaldes, excepto una etapa de cinco años que coincide con la alcaldía de Arturo Torró. "En ese periodo pedí reincorporarme a Turismo a través del área de Promoción Económica", señala al tiempo que recuerda que, posteriormente, fue Diana Morant "la que me recupera, de nuevo, para protocolo de alcaldía".

Alcaldes y alcaldesas socialistas

Ha trabajado como secretaria con los alcaldes Pepa Frau, José Manuel Orengo, Diana Morant y José Manuel Prieto. Marisa, además, ha sido 11 años concejala del PSPV-PSOE en su localidad, l'Alqueria de la Comtessa, con "mi querido alcalde, Voro Femenía".

Su tarea diaria arrancaba a las 8 h y consistía en recibir y abrir la correspondencia de todo tipo, antes en papel y ahora de manera electrónica, y distribuirla por cada departamento municipal. “Después había que contestar cartas que igual eran de un ciudadano particular que de una invitación a un acto para el alcalde o la alcaldesa", recuerda.

También gestionaba las invitaciones, atendía personalmente a los ciudadanos, coordinaba las bodas civiles, preparaba actos como los nombramientos de hijos predilectos o, en la actualidad, Gandia Pensa. "Un trabajo intenso, pero gratificante, que no tenía ni tiene horas", asegura Marisa.

Marisa March, en su mesa de trabajo del Ayuntamiento de Gandia, en una imagen reciente / Salva Talens

Dice Marisa que una de las lecciones de vida que le ha dado su labor de puertas para dentro en la administración pública es el tema de los pactos políticos: "Hubo una época en la que el gobierno municipal de Gandia estaba formado por PSOE, UPV, EU y UV y eso era lo más grande del mundo. Todos trabajando por el mismo proyecto que era la ciudad. Entonces era más fácil llegar a acuerdos que ahora, desgraciadamente".

Una de sus principales virtudes ha sido y es la discreción: "Mi misión ha sido trabajar por mis alcaldesas o alcaldes y por la ciudad de Gandia, a la que considero también mía por lo mucho que me ha dado. En este trabajo, si yo me equivoco parece que el que se equivoca es la máxima autoridad y eso a nadie le gusta".

Momentos buenos para Marisa March durante su trayectoria vital y laboral fueron la inauguración de la Casa de la Marquesa, la reforma del Teatre Serrano, la apertura del Centre Esportiu del Grau o la de cualquier Centro de Convivencia o centro de salud y la colocación de la primera piedra de algún colegio, aunque malos también recuerda, como, en sus palabras, el incendio de Marxuquera o la Covid-19.

Vida personal, también satisfactoria

Su vida personal y familiar también ha sido y es satisfactoria: "Llegué a l'Alqueria de la Comtessa con 19 años tras vivir en París y València. Allí me recibieron con los brazos abiertos. Allí también se han criado mis hijas gracias al apoyo que he tenido de mis padres. Ahora, con motivo de la jubilación, todo han sido besos y abrazos. Me dicen que ahora me recuperan para el pueblo".

Marisa considera que ha intentado siempre ser "trabajadora, discreta, conciliadora y amable con todo el mundo". Reconoce que "cualquier persona que ha venido al ayuntamiento a contarme un problema, se lo he intentado resolver. Soy una persona que cree en las relaciones humanas y no me gusta la crispación".

A partir de ahora sus planes pasan por estudiar en la Universitat dels Majors de la UV, cuidar de su madre, hijas y nietos, viajar y vivir más relajadamente.

Marisa March, protagonista del homenaje de compañeros, compañeras y políticos del Ayuntamiento de Gandia / Natxo Francés

Sobre la fiesta de la despedida por la jubilación de la semana pasada, Marisa confiesa que "fue una sorpresa agradable”. “Emocionada y agradecida por lo que me hicieron. En este ayuntamiento saben que pueden contar siempre con Marisa, pero me tengo que retirar porque me fallan la vista y las fuerzas", reconoce.

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El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, fue uno de los asistentes al acto de la jubilación de Marisa y no pudo contener sus lágrimas. "Inevitable no emocionarse. Se jubila Marisa March, después de 33 años trabajando en el Ayuntamiento de Gandia. Una compañera fantástica, siempre con una sonrisa, una palabra de ánimo y pendiente de todos. De esas personas que dejan huella y que, cuando se van, dejan un gran vacío. Gracias por todo, Marisa. Te echaremos de menos. Enhorabuena por haber conseguido jubilarte rodeada de tanto aprecio y por comenzar esta nueva etapa junto a tus hijas y tus nietos. A disfrutar mucho! Te lo has ganado", recogía en una publicación.