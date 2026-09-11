Nueva captura masiva de jabalíes en Oliva: 27 ejemplares en una sola noche

La plaga de jabalíes suma y sigue en la comarca de la Safor. En Oliva la Concejalía de Agricultura y Medio Ambiente ha informado de una nueva captura masiva de jabalíes en el término municipal mediante el sistema de jaulas-trampa. Fue la noche del 7 de septiembre, cuando se retiraron un total de 27 ejemplares.

Se da la circunstancia de que el pasado 29 de junio, también en una misma noche, Oliva capturó otros 27 cerdos. Y la noche del 20 de agosto otros 10 ejemplares más.

Según fuentes municipales durante los meses de junio, julio y diciembre de 2025, y de enero y de febrero de 2026 se retiraron 191, y los meses de julio y agosto fueron 60 ejemplares, por lo que hasta la fecha, sumados a estos últimos, se han capturado 278.

Para hacer frente a la superpoblación de jabalíes en junio el ayuntamiento aprobó un nuevo contrato, con un presupuesto base de licitación de 80.658 € por dos años, que ha permitido instalar ocho nuevas jaulas-trampa modulares de accionamiento en remoto, así como diferentes trabajos de estudio, captura y mantenimiento de las trampas.

El concejal Enrique Parra asegura que desde el Gobierno de Oliva seguirán trabajando "para controlar la superpoblación de jabalíes, y proteger a la ciudadanía y a las más 25.000 hanegadas de cultivo de nuestro término municipal".