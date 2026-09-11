Nueva captura masiva de jabalíes en Oliva: 27 ejemplares en una sola noche
Desde mediados de 2025 se han liquidado a cerca de 300 ejemplares retirados con el sistema de jaulas-trampa
La plaga de jabalíes suma y sigue en la comarca de la Safor. En Oliva la Concejalía de Agricultura y Medio Ambiente ha informado de una nueva captura masiva de jabalíes en el término municipal mediante el sistema de jaulas-trampa. Fue la noche del 7 de septiembre, cuando se retiraron un total de 27 ejemplares.
Se da la circunstancia de que el pasado 29 de junio, también en una misma noche, Oliva capturó otros 27 cerdos. Y la noche del 20 de agosto otros 10 ejemplares más.
Según fuentes municipales durante los meses de junio, julio y diciembre de 2025, y de enero y de febrero de 2026 se retiraron 191, y los meses de julio y agosto fueron 60 ejemplares, por lo que hasta la fecha, sumados a estos últimos, se han capturado 278.
Para hacer frente a la superpoblación de jabalíes en junio el ayuntamiento aprobó un nuevo contrato, con un presupuesto base de licitación de 80.658 € por dos años, que ha permitido instalar ocho nuevas jaulas-trampa modulares de accionamiento en remoto, así como diferentes trabajos de estudio, captura y mantenimiento de las trampas.
El concejal Enrique Parra asegura que desde el Gobierno de Oliva seguirán trabajando "para controlar la superpoblación de jabalíes, y proteger a la ciudadanía y a las más 25.000 hanegadas de cultivo de nuestro término municipal".
Suscríbete para seguir leyendo
- Los padres del bebé tutelado de Oliva buscan una vivienda para 'formar un hogar' junto a su hijo
- Una panadería de Gandia se sitúa entre las 50 mejores de España: 'Ser panadero es un oficio que requiere pasión
- Herido grave tras un accidente en la N-337 de Gandia con un coche al borde de caer a una acequia
- Tres décadas de la gran inundación de Tavernes de la Valldigna: 'Impresionaba ver troncos y coches de la feria arrastrados por el agua
- El TSJCV avala la conexión de la CV-60 entre Palma de Gandia y Gandia y considera válida su evaluación ambiental
- Gandia salva un verano con altas ocupaciones pero marcado por el menor gasto del turista
- La tormenta deja cortes de caminos en Oliva y obliga a actuar a los equipos municipales de Xeraco
- La Diputación de València adjudica la redacción del proyecto para reconstruir el Pont del Tonyinero entre Oliva y Dénia