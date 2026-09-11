Oliva instala redes para evitar la muerte de aves en las pistas de pádel

El pádel se ha convertido en una trampa mortal para cientos de aves que no consiguen distinguir los cristales de las pistas. Para tratar de poner freno a esta situación, el Club de Tenis Oliva se ha convertido en el primero de la Safor en instalar redes en sus pistas de pádel con el objetivo de evitar los impactos y la muerte de estos animales. Se trata de una actuación sencilla, económica y efectiva, según destacan técnicos especializados.

Los datos oficiales apuntan a que alrededor de 120 aves mueren cada año por los choques contra los cristales de cada pista de pádel. En la Comunitat Valenciana existen unas 2.000 pistas, por lo que el impacto sobre la avifauna puede alcanzar cifras muy elevadas. En las zonas costeras como la Safor, entre las especies más afectadas se encuentran el verdecillo, golondrina, verderón común y jilguero, aunque las especies varían en función del territorio.

El portavoz de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza al Sur de Valencia (ADENSVA), Antonio Castillo, explica a Levante-EMV que la expansión de este tipo de instalaciones ha generado un problema para las aves que debe abordarse. «Son demasiadas las aves que fallecen a causa de las nuevas pistas de pádel que han crecido en toda la Comunitat Valenciana», señala.

Detalle de una de las redes instaladas. / Levante-EMV

Castillo destaca que existe una solución que ya ha demostrado su eficacia: la instalación de redes delante de los cristales. El sistema fue probado por la asociación en Venta del Moro en 2020 y permitió comprobar que las redes reducían los choques de las aves contra las pistas. Además, no interfieren en la visibilidad de los jugadores y pueden retirarse durante los partidos para volver a colocarse posteriormente. Por ello, esta práctica llega ahora a Oliva.

Desde ADENSVA consideran que esta medida debería extenderse a todas las instalaciones de pádel. «El uso de la red, que se ha demostrado que es efectivo, debería ser ya obligatorio», reclama Castillo, quien insta a las administraciones competentes a regular este tipo de instalaciones para evitar la mortandad de aves.

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La iniciativa del Club de Tenis Oliva pretende convertirse así en un modelo para el resto de pistas de pádel de la Safor. Desde la asociación apuntan también a la necesidad de actuar en otras instalaciones públicas y privadas de la localidad, que recientemente ha acogido competiciones de ámbito nacional.