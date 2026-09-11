El polígono Jovades de Oliva se constituirá en una Entidad de Gestión y Modernización
Empresarios y responsables municipales avanzan en esta figura que permite mejorar servicios e infraestructuras
El Ayuntamiento de Oliva acogió el jueves una reunión entre responsables municipales de la Concejalía de Empleo y Empresa, y empresarios radicados en el polígono industrial Jovades. El motivo era avanzar en la negociación del convenio de colaboración entre ambas partes para que el polígono se convierta en una Entidad de Gestión y Modernización.
La EGM es una figura jurídica de colaboración entre los ayuntamientos y las áreas industriales de la Comunitat Valenciana, regulada por la Ley 14/2018, que permite mejorar los servicios, el mantenimiento y las infraestructuras de los polígonos.
Está previsto que durante este mes de septiembre el convenio se someta a aprobación provisional por parte del pleno de Oliva, dando así un paso más en el proceso de constitución de la EGM de Jovades. La asamblea de constitución está prevista para el próximo 11 de noviembre.
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