Potries busca incentivar las compras en los comercios locales, este año con mejores condiciones: paga 5 € y recibe 20 €
Los ciudadanos empadronados se benefician de esta medida que ya está en marcha hasta el 20 de octubre
El Ayuntamiento de Potries ha iniciado la campaña de este año del Bo Comerç para incentivar las compras en los comercios de la localidad. Desde el consistorio argumentan que todo el mundo coincide en que Potries tiene una identidad propia, por lo que "nuestros comercios también la tienen y hay que cuidarla".
Este año, para ayudarlos, el ayuntamiento ha decidido que comprar a los comercios de Potries costará solo el 25 %. La cuestión es que la clientela aporta 5 € y recibe 2 bonos de 10 €, con un valor total de 20 €.
Los bonos comercio de Potries ya están disponibles en el ayuntamiento y de ellos se pueden beneficiar las personas empadronadas en el municipio, que sean mayores de edad y con la condición de que solo se van a entregar dos bonos por persona.
El ayuntamiento recuerda a la ciudadanía que los bonos hay que gastarlos hasta el 20 de octubre. Se trata, pues, "de una buena oportunidad para comprar en el pueblo", que forma parte de una estrategia de dinamización de la economía local.
Los números
En la campaña anterior se repartieron 522 bonos de los que se beneficiaron más de 250 vecinos con un retorno económico para los comercios de 5.220 € (50 % Ayuntamiento-50 % vecindario).
Este año hay un total de 1.000 bonos disponibles con una previsión de retorno a los comercios de 10.000 euros. La financiación pública es del 75 % por parte del ayuntamiento y el vecindario solo paga el 25 %, la mitad que el año pasado.
Sergi Vidal, alcalde de Potries: "El objetivo es seguir dinamizando el tejido económico y comercial de Potries e incentivar que el vecindario compre más en los comercios locales y no tanto en grandes superficies. La identidad de un pueblo también la construyen sus comercios. Nuestro objetivo es cuidarlos y facilitar que abran nuevos establecimientos.
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