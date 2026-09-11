El prestigioso cardiólogo Valentín Fuster reivindica la prevención en Gandia: "Dejé de investigar hace 20 años la enfermedad y ahora investigo la salud"

Escuchar a un cardiólogo suele asociarse a la enfermedad e, incluso, al miedo a la muerte. Sin embargo, escuchar a Valentín Fuster es hablar de vida. El prestigioso médico español ha convertido la prevención, los hábitos saludables y la motivación en los ejes de su discurso durante la charla "La ciencia de vivir", ofrecida en la Casa de la Cultura Marqués de González de Quirós dentro del ciclo Gandia Pensa, organizado por el ayuntamiento con la colaboración de la Cátedra Joan Noguera de la Universitat de València y el CEIC Alfons el Vell.

Durante cerca de 50 minutos, el director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) de Madrid ha dejado a un lado la enfermedad para centrarse en la salud. "Dejé de investigar la enfermedad hace 20 años y ahora investigo la salud. Hay que fomentar la salud", ha defendido ante el público.

Y para fomentar esa salud, Fuster ha puesto el foco en dos etapas especialmente importantes de la vida: la infancia y la vejez. El cardiólogo ha defendido que la prevención debe comenzar desde edades tempranas y mantenerse durante toda la vida. En especial, ha destacado la importancia de trabajar con los niños de entre 4 y 10 años, ya que "los mensajes calan con mayor facilidad".

En este sentido, ha reivindicado que los más pequeños aprendan desde edades tempranas conceptos relacionados con la autoestima, la alimentación y el cuidado de la salud. El médico, galardonado con el Premio Príncipe de Asturias en 1996, ha mostrado su sorpresa por la ausencia de contenidos específicos sobre salud en los libros de Primaria y Secundaria y ha defendido que la educación para la prevención debe ocupar un lugar mucho más importante.

A su juicio, no basta con actuar cuando aparecen problemas como la diabetes, la obesidad o la hipertensión, sino que es necesario enseñar desde la infancia a tomar decisiones que permitan cuidar la salud.

El prestigioso cardiólogo durante la charla. / Àlex Oltra

Pero el cuidado de la salud no termina en la infancia. Fuster también ha puesto el foco en las personas mayores y en la necesidad de que el aumento de la esperanza de vida vaya acompañado de una mejora de la calidad de esos años. "La vida se está alargando, pero no la calidad de vida", ha advertido.

Para el cardiólogo, envejecer no debe significar retirarse de la sociedad. Al contrario, considera fundamental mantener el movimiento, la motivación y los vínculos con las personas del entorno. Las personas mayores, ha defendido, "necesitan seguir encontrando motivos".

Las cuatro T para vivir mejor

En su particular receta para una vida saludable, Fuster ha recurrido a la fórmula de las "cuatro T": tiempo, talento, tutoría y transmitir positividad.

La primera es la del tiempo. El médico ha animado a reservar cada día 15 minutos para detenerse, pensar y reflexionar. Él mismo dedica cada mañana ese tiempo a "no hacer nada" y simplemente pensar. "Son los mejores 15 minutos del día", ha asegurado.

La segunda es el talento. Fuster defiende que todas las personas tienen alguno, aunque no siempre saben identificarlo. Encontrarlo y desarrollarlo requiere motivación y esfuerzo. "Todos somos oro", ha resumido.

La tutoría constituye la tercera T. Y tampoco la limita a los jóvenes. Fuster considera que las personas necesitan referentes y alguien que las acompañe durante toda la vida. En una sociedad cada vez más compleja, ha defendido la importancia de escuchar y aprender de las personas que tenemos alrededor.

Esta idea enlaza con uno de los mensajes que más ha repetido durante su intervención: la importancia de las relaciones humanas. Frente al avance de la tecnología, el cardiólogo ha reivindicado el contacto personal y la empatía, especialmente en el ámbito sanitario.

El alcalde de Gandia, Jose Manuel Prieto, recibe a Valentín Fuster. / Àlex Oltra

Fuster ha lamentado que la relación empática entre médico y paciente haya perdido peso frente al avance técnico y tecnológico. "Al estar con el enfermo puedes llegar al 70 % del problema", ha defendido.

La cuarta T, según el presidente de Mount Sinai Fuster Heart Hospital de Nueva York, es transmitir positividad. Fuster ha reivindicado la necesidad de abandonar la crítica constante y dejar de compararse con los demás para poner el foco en las capacidades de cada persona. Este mensaje adquiere una importancia especial en el caso de los niños, para quienes considera fundamental construir una autoestima sólida desde edades tempranas. Fuster ha animado a los estudiantes a agradecer el camino recorrido, encontrar su talento, trabajar en equipo y desarrollar la resiliencia, porque "la vida no es fácil".

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La prevención y el cuidado de la salud han recorrido así toda su intervención. Fuster ha advertido de que el aumento de la esperanza de vida no siempre se traduce en una mejor calidad de vida y ha señalado el incremento de enfermedades como la diabetes, la obesidad y la hipertensión. Por ello, considera que cada persona debe asumir un papel activo en el cuidado de su salud. "La persona decide si se quiere cuidar o no", ha concluido.