La promotora del Summer Market de Oliva quiere seguir en 2027 y abrirá en breve otro recinto similar en la playa de Gandia

La empresa promotora del Summer Market, el recinto de ocio y de "food trucks" ubicado los últimos cuatro veranos en la playa de Oliva, en el sector Terranova-Burguera, estaría interesada en repetir el próximo, siempre que el ayuntamiento vuelva a licitar esta fórmula, y a pesar de las quejas de algunos vecinos de los conocidos como sectores 6 y 19.

Además, esta empresa, llamada Dant 2023 y con sede en Oliva, también ha resultado adjudicataria recientemente, por parte del Ayuntamiento de Gandia, de un recinto en el parque Clot de la Mota, en la playa. Se abrirá próximamente y en él desarrollará una fórmula similar pero durante todo el año.

En Oliva los vecinos mantienen, prácticamente desde el primer día, una guerra abierta contra cualquier iniciativa que, a su juicio, altere la paz y la tranquilidad del lugar. Una inquina que ha ido a más y en la que el ayuntamiento ha intentado mediar, pero sin conseguir un acuerdo satisfactorio entre las partes que permita compaginar el ocio y el descanso de los residentes en los meses estivales.

Néstor Sánchez, uno de los socios de esta empresa, confirma que su voluntad es continuar el verano que viene, puesto que ha sido rentable y opina que contribuye a dinamizar el turismo en la playa olivense, con una oferta alternativa de gastronomía y música en directo para todo tipo de público, especialmente el familiar. Por tanto, si el ayuntamiento vuelve a sacar la licitación, se presentarán.

El contrato original de Summer Market (que empezó con el nombre de Duna Market) fue adjudicado en 2023 por dos temporadas (2023 y 2024), y contemplaba además dos prórrogas adicionales para 2025 y 2026. Este año, por tanto, acababa el plazo máximo permitido. Este año se adjudicó en mayo, pero en 2027 estarán de por medio las elecciones municipales, que pueden condicionarlo todo.

Este verano Summer Market estuvo abierto con entrada gratuita entre junio y el 31 de agosto, desde las 19 horas hasta la medianoche. Con todo, este verano ha sido movidito. A mediados de junio, y tras las protestas de los vecinos, el Gobierno de Oliva acordó prohibir de forma salomónica, por un decreto firmado por el concejal de Contratación, Joan Mata, las actuaciones musicales en directo. Sin embargo, al menos sí se celebraron un par de conciertos sin permiso. Los vecinos denunciaron a la Policía Local, cuyos agentes se personaron en esas dos ocasiones para levantar acta.

Pero el Gobierno de Oliva todavía no tiene claro si licitará el servicio de cara al año que viene. El concejal Joan Mata opta por ser prudente, pues es consciente del malestar vecinal. "Primero tenemos que evaluar los resultados de esta temporada y analizar los pros y los contras, además, de cara a 2027 también hay que renovar y licitar el pliego de condiciones de todos los chiringuitos", señaló.

Por otra parte, las denuncias de la Policía Local todavía no se han resuelto. La empresa tampoco ha recibido por ahora ningún tipo de notificación o de multa. La concejala de Actividades, Rosa Pous, de quien depende el área, anuncia que las actas "se enviarán a la conselleria", por lo que será este organismo el que tenga la última palabra.

Desde la empresa Sánchez asegura que todos los conciertos se han celebrado con limitadores de sonido y considera que los vecinos "exageran cuando hablan de molestias por ruido".

Street Market en Gandia

Por lo que respecta a la playa de Gandia, en la parcela donde antes estaban las atracciones de Gandilandia la misma empresa ya trabaja para crear un mercado gastronómico y de ocio con características similares al Summer Market de Oliva, pero con la diferencia de que estará abierto todo el año, e irá cambiando de concepto. El pliego, que incluye la gestión del quiosco-bar ya existente, exige además tener una programación cultural y de ocio estable.

La intención inicial era abrir en octubre, pero la demora del proceso de adjudicación se ha juntado con el mes de agosto, inhábil para muchas empresas de reformas, y la apertura se retrasará unas semanas más. "Nos gustaría abrir para el puente de octubre, a ver si llegamos", confía aún Sánchez.

Por ahora se están haciendo trabajos de nivelación del terreno y se han podado las palmeras. Se quiere acondicionar una zona de carga y descarga, y crear un acceso diferente para los trabajadores. Se va a perimetrar y se pondrán cámaras de videovigilancia. Falta dar de alta la luz, el agua, y mejorar las respectivas instalaciones.