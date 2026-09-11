Ròtova destina 15.000 € para invertir en las propuestas que vote la ciudadanía en los presupuestos participativos

La ciudadanía de Ròtova tiene una cita con la sexta edición de la campaña Presupuestos Participativos, que impulsa el ayuntamiento. Dentro del proceso está el periodo de de presentación de propuestas, del 31 de agosto al 13 de septiembre, y, posteriormente, se procederá a la votación a partir del 21 de septiembre El ayuntamiento ha destinado una partida presupuestaria de 15.000 euros para ejecutar las propuestas ganadoras tras la votación.

En la fase de propuestas pueden participar todas las personas físicas, pero en la fase de votación solo las personas empadronadas en Ròtova mayores de 16 años. Se puede participar de manera digital mediante el portal electrónico, rellenando el formulario, y de forma presencial en el Ayuntamiento, depositando la propuesta en el registro.

En ediciones anteriores

En ediciones anteriores de los Presupuestos Participativos, se han votado propuestas como la de la tribuna y escenario decorativo con mural de prolongación del Palacio, la reparación de las aceras al cementerio, la instalación de farolas a la vía ciclopeatonal, la creación de un pipi-can municipal o la adquisición de juegos y mobiliario para el centro social, entre otras.

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Los presupuestos participativos son un proceso de democracia directa en el que la ciudadanía decide de manera directa a qué se destina una parte de los recursos públicos municipales.