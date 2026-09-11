Semana Santa en Gandia: la Hermandad de la Oración de Jesús en el Huerto organiza una procesión extraordinaria por el XVIII Congreso Nacional de Getsemaní

Gandia será sede del XVIII Congreso Nacional de Getsemaní, un importante encuentro que reunirá del 8 al 12 de octubre a representantes de las distintas hermandades y cofradías vinculadas a la advocación de la Oración de Jesús en el Huerto procedentes de diferentes puntos de España.

Dentro del programa de actos organizado con motivo de este congreso, el próximo 10 de octubre, a las 20:00 horas, tendrá lugar una procesión extraordinaria que partirá desde la Plaza del Ayuntamiento de Gandia y recorrerá diversas calles del centro histórico de la ciudad.

La procesión contará con la participación de los Hermanos Mayores de las distintas Hermandades del Huerto de España, que se darán cita en Gandia para compartir esta celebración de fe y fraternidad. Asimismo, asistirán los Hermanos Mayores y Camareras de las hermandades que integran la Semana Santa de Gandia, mostrando así el respaldo de toda la ciudad a este acontecimiento de carácter nacional.

A esta procesión extraordinaria se sumará también la Hermandad de la Santa Cena Viviente de Gandia, que en 2026 celebra el 50 aniversario de su fundación. Con motivo de esta significativa efeméride, la hermandad ha querido participar en este acto excepcional, uniéndose a la Hermandad de la Oración de Jesús en el Huerto y que permitirá a los congresistas conocer una peculiaridad única de la Semana Santa gandiense. También se sumará la banda de tambores de la Hermandad de la Flagelación.

Directiva y Madrina

Del mismo modo, estará presente la Junta Directiva de la Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa de Gandia, encabezando la representación institucional de la Semana Santa gandiense en uno de los actos más destacados del congreso.

La procesión contará también con la participación de Arantxa Sanchis, Madrina de la Semana Santa de Gandia 2027 y miembro de la Hermandad de la Oración de Jesús en el Huerto de Gandia, que acompañará a su hermandad en un año tan especial. Y como no podía ser de otra forma el Ayuntamiento de Gandia estará representado a través de su corporación municipal.

El XVIII Congreso Nacional de Getsemaní convertirá a Gandia en punto de encuentro de numerosas hermandades de toda España, reforzando los lazos de unión entre ellas y proyectando la relevancia de la Semana Santa gandiense en el ámbito nacional. La procesión extraordinaria del 10 de octubre será, sin duda, uno de los momentos más significativos de este encuentro, ofreciendo a vecinos y visitantes una oportunidad única para participar en una celebración de profunda tradición religiosa y cultural.