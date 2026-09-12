La fallera mayor infantil de Gandia desvela su secreto mejor guardado

Valentina Jordà Micó vivió ayer una de las noches más especiales de su vida fallera. El Museu Faller de Gandia acogió la presentación de la pequeña como fallera mayor infantil de Gandia 2027, un acto en el que recibió la banda que la acredita como máxima representante infantil de las Fallas de la ciudad. La cita estuvo marcada por la emoción, pero también por una indumentaria cuidada hasta el más mínimo detalle.

La pequeña estuvo acompañada por su corte de honor, su familia, su comisión y el resto de representantes de las Fallas de Gandia, como la fallera mayor Lidia Marín.

Para esta noche tan señalada, Valentina estrenó el "llampàs Fallera Major de Gandia" en color manzanilla, confeccionado por 1700 Jorge Fabuel. El tejido combina doce tramas de color y metal para crear un conjunto rico y armonioso en el que destaca especialmente el blanco de los lazos que rematan los ramilletes. Se trata de un detalle que aporta luminosidad y elegancia al traje y que convierte la pieza en una de las protagonistas de la velada.

Triana le coloca la banda de fallera mayor infantil a Valentina. / Falles de Gandia

La indumentaria se completó con unas manteletes artesanales de Viana, bordadas sobre tul de algodón en tonos oro y marfil y decoradas con delicadas lentejuelas doradas. Los detalles buscaban realzar el tejido y aportar todavía más luz a un conjunto concebido especialmente para una noche única.

Valentina lució también el aderezo de Daniel Bada, formado por los tradicionales balcones de perlas, acompañados de un collar y pulsera de cinco vueltas. Para dar forma y movimiento a la silueta, el traje incorpora un cancán de la Llar del Fil, mientras que el peinado queda rematado con las peinetas de Castelló y Castelló.

Valentina Jordà ya es la fallera mayor infantil de Gandia. / Falles de Gandia

Todo el conjunto ha sido confeccionado por 1700 Jorge Fabuel, con especial atención a cada elemento de una indumentaria que pone en valor la tradición, la artesanía y el oficio de la indumentaria valenciana.

Valentina y Triana, falleras mayores infantiles de Gandia. / Falles de Gandia

Con este traje, Valentina inicia oficialmente un año que estará repleto de actos, emociones y momentos junto a su corte de honor, su familia, su comisión y el conjunto del mundo fallero de Gandia.

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La noche tuvo también un componente de despedida. Triana Benavent Chover puso punto final a su reinado como fallera mayor infantil de Gandia después de un año marcado por los actos, las sonrisas y los momentos compartidos con la ciudad.