La Generalitat rechaza ampliar la Zona de Gran Afluencia Turística de Gandia a todo el municipio

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha resuelto en contra de ampliar la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) de Gandia a todo el municipio. Por tanto, en el futuro, y hasta que no haya una nueva revisión de esta figura comercial, las cosas seguirán como estaban desde 1996 y hasta ahora, es decir, en verano (del 15 de junio al 15 de septiembre) y en Semana Santa sólo podrán abrir en domingos y festivos los establecimientos comerciales ubicados en el Grau y la playa.

La resolución, que ya se ha notificado a los agentes implicados, supone un alivio para el pequeño comercio local, y un varapalo para las grandes superficies (La Vital y Carrefour) que habían iniciado este proceso. La guerra comercial abierta obligó al ayuntamiento y a los sectores implicados a reaccionar y a mover ficha, presentando alegaciones durante el periodo de exposición pública.

Para validar la condición de ZGAT bastaba con que el 30 % de las viviendas de un municipio fueran consideradas «no principales», o secundarias, sin entrar a valorar si son o no de uso turístico o vacacional. Este último cambio lo introdujo el propio Partido Popular en diciembre de 2025, con el decreto ley de simplificación administrativa, por lo que, con estos antecedentes y un Consell más proclive a las políticas neoliberales, todo apuntaba a que Gandia iba a seguir los mismos pasos que Oliva, donde la ZGAT ya rige en todo el término municipal.

Sin embargo, el principal argumento que ha esgrimido la Generalitat para tumbar la ampliación de la ZGAT en Gandia es que no se pueden sumar las viviendas de la playa y el Grau para justificar la libertad horaria a todo el municipio.

"Analizadas únicamente las zonas que se pretendían incorporar, estas no alcanzan los requisitos legales de plazas turísticas ni de segundas residencias", apuntan fuentes de la conselleria. La Generalitat considera que deben analizarse específicamente las zonas que se quieren incorporar, sin utilizar los datos globales de toda la ciudad.

Las grandes superficies alegaban que Gandia, en conjunto, supera los requisitos para legales para ampliar la ZGAT, con 24.219 "viviendas no principales", el 44,41 % del total, y 21.035 plazas turísticas, con 25,3 por cada 100 habitantes.

Pero, excluyendo la playa y el Grau, el resto de Gandia presenta 2.530 plazas turísticas para 66.610 habitantes: 3,8 plazas por cada 100 habitantes, frente al mínimo legal de 15, y 6.445 viviendas no principales sobre 30.363: 26,95 %, frente al mínimo legal del 30 %. Por tanto, el núcleo urbano y el resto del municipio, por separado, no cumplen ninguno de los dos requisitos legales.

La Generalitat también entiende que la actividad turística continúa concentrándose en la playa y en el Grau, que ya cuentan con libertad horaria en los periodos autorizados. Las asociaciones del pequeño comercio y los sindicatos advirtieron del posible perjuicio al comercio de proximidad, el traslado del consumo hacia grandes superficies y los problemas de conciliación laboral.

Las grandes superficies defendieron, en cambio, que la ampliación aumentaría la competitividad, el empleo y la oferta para turistas y consumidores. Sin embargo, el ayuntamiento y el Consell Local del Comerç se opusieron. En este último organismo la votación fue de 10 votos en contra y 2 a favor.

Contra esta resolución cabe un recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Industria, Comercio y Turismo en el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación.

Reacciones

Tras conocer la noticia desde el Gobierno de Gandia consideran que ha sido un «logro conjunto» entre el ayuntamiento y el sector comercial. La concejala de Comercio, Elena Moncho, destacó a través de un comunicado que la resolución «reconoce que la realidad turística que justifica la ZGAT continúa concentrándose en el Grau y en la playa y valida los argumentos técnicos y comerciales que defendimos desde Gandia». Moncho agradece la implicación de las asociaciones comerciales, empresariales y sociales que participaron en el proceso.

El portavoz del Grupo Municipal del PP, Víctor Soler, puso en valor su papel de interlocutor con la Generalitat sobre los asuntos que atañen a Gandia. "Mi silla en Les Corts no es ajena a Gandia; es una silla desde la que defendemos los intereses de nuestra ciudad allí donde se toman decisiones importantes”, declaró a través de un comunicado.

“No hemos venido a decirle al comercio de Gandia qué tiene que pensar, sino lo contrario: escuchar una demanda clara del Consell Local de Comerç, recogerla y defenderla en València, porque quienes mejor conocen la realidad comercial de nuestra ciudad son los propios comerciantes”, añadió Soler.