La importancia de un bar en uno de los pueblos más pequeños de la Safor: "Es el punto de encuentro y reunión en Almiserà"

Almiserà solo tiene un bar. Es de titularidad municipal, es decir, del pueblo, y de alquilarlo para propietarios privados se encarga, lógicamente, el ayuntamiento a través de una subasta pública. Así funciona desde hace, al menos, 25 años.

El bar se adjudica por un periodo de dos años con derecho a dos más prorrogables. Este fin de semana, en concreto este sábado día 12, será el último día del actual regente, pero el ayuntamiento ya ha encontrado relevo. El local estará cerrado lo que queda del mes de septiembre y en octubre, si no pasa nada, volverá a abrir.

La nueva dirección se hará cargo del local por procedimiento de urgencia para ganar tiempo y que el servicio a los vecinos se resienta lo mínimo, explica el alcalde de Almiserà, Pau Canet, quien añade que después saldrá a subasta otra vez en un plazo no superior a los tres meses.

Un grupo de personas consumen en el bar de Almiserà / Salva Talens

"Tenemos la experiencia de otras veces en las que hemos hecho lo mismo. En octubre, el nuevo gerente ya estará en condiciones de abrir y mientras tanto nos haremos a la idea de que los propietarios están de vacaciones", destaca el alcalde.

A principios de los años 2000 fue cuando se estableció el sistema de subasta para el bar de Almiserà y prácticamente nunca ha faltado el servicio, a excepción de algunas veces en las que no se presentaba ningún candidato. Ha habido gente que ha estado durante 8 años al frente del bar.

Se puede

Canet reconoce que es complicado llevar un bar en un pueblo de 304 habitantes, "pero se puede". Hay patio y buenas instalaciones, ubicado al lado del ayuntamiento junto al Centro Social. El ayuntamiento estipula un precio de alquiler de 175 euros al mes y colabora en el pago del suministro eléctrico.

"Aparte de venir aquí a consumir, el bar es un lugar de reunión, un espacio de socialización, el punto de encuentro del pueblo, la excusa para reunirnos y estar un rato juntos", manifiesta el alcalde.

La marcha entre semana es rutinaria y la mejor época es la de fiestas y los meses del verano. Acude gente de todas las edades y, en fin de semana, ciclistas que pasan por el pueblo cuando hacen sus rutas.

Igual que el alcalde, en similares términos se expresan algunos de los clientes del bar: "Para mí es el centro de convivencia", exclama un vecino durante el "esmorzar".

Otro añade que "yo vengo por la tranquilidad que hay en este bar. En otros bares hay demasiado jaleo y aquí estás bien y almuerzas igual o mejor".

Clientes en el único bar de Almiserà apuran el "esmorzar", en una imagen de esta semana / Salva Talens

Antonio acaba este sábado

Antonio es hasta este sábado, día 12, el regente del bar público de Almiserà, pero deja la concesión por "motivos personales", tras algo más de un año al frente del negocio.

"Es muy complicado rentabilizar un bar en un pueblo tan pequeño. Antes de Almiserà, llevé el bar de la piscina de Llocnou, pero me decidí por algo más estable durante todo el año, ya que allí solo era en verano", cuenta el hostelero.

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El trato con el Ayuntamiento de Almiserà y el alcalde "ha sido excelente", nos han ayudado en todo lo que le hemos pedido", resalta el barista.