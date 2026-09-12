Poemas, alta cocina y Mediterráneo: Así ha sido el menú de la boda de Ximo Puig y Gabriela Bravo

Tras la íntima y emotiva ceremonia entre el expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la exconsellera de Justicia Gabriela Bravo, celebrada en un conocido restaurante frente al Mediterráneo en la playa de Oliva, los más de cien invitados que han acudido al enlace han podido compartir con los recién casados un ambiente cercano y relajado.

Para acceder al restaurante, los asistentes debían mostrar la invitación a través de sus teléfonos móviles o comprobar que figuraban en la lista de asistentes. Una vez dentro, el personal del establecimiento les indicaba la mesa que tenían asignada.

Como detalle, las mesas no estaban numeradas, sino que cada una llevaba el nombre de un poeta, un detalle que refleja la pasión de la pareja por la literatura. Así, los invitados han podido sentarse en las mesas de Ausiàs March, Antonio Machado, Rosalía de Castro, Miguel Hernández, Federico García Lorca, Josep Piera, Fernando Pessoa, Gloria Fuertes, Vicent Andrés Estellés o Francisco Brines.

Precisamente, la exconsellera ha elegido un poema del olivense Brines para cerrar la ceremonia y expresar ante todos los invitados su amor por el expresidente de la Generalitat.

Por su parte, cada una de las sillas contaba con un código QR que los invitados podían escanear para acceder a los poemas elegidos por la pareja para acompañar este día tan especial.

El menú de Ricard Camarena

Puig y Bravo han cuidado cada detalle de su enlace. Para la celebración han confiado en el reconocido chef Ricard Camarena, galardonado con dos Estrellas Michelin y tres Soles Repsol.

La propuesta gastronómica parte, como él mismo explica en la invitación, de la esencia del Mediterráneo, entendido "no solo como un paisaje, sino como una forma de vivir, de cocinar y de compartir". El chef busca reivindicar a través de sus platos "la memoria de los sabores tradicionales, las mesas compartidas, las largas conversaciones y los vínculos que nacen alrededor de un buen plato".

El menú, según explica el propio Camarena, surge de esa herencia mediterránea común y la reinterpreta desde una mirada personal, con respeto por el origen y con la voluntad de convertirla en algo especial. Una propuesta pensada, en sus palabras, "para celebrar la amistad, el amor y la alegría de seguir caminando juntos".

Concretamente, durante el cóctel, los invitados han podido degustar una selección de elaboraciones como steak tartar de ternera con yema y patata; un corneto crujiente de salmón, aguacate y wasabi; tostada de ensaladilla Ricard Camarena con emulsión de aceitunas; causa de verduras asadas con ají amarillo; mejillón valenciano con picada de verduras aliñadas; 'saam' de corballo adobado con salsa verde y hierbas; tartar de bonito del Mediterráneo con calabacín, feta y frambuesas; ostra con horchata de galanga; albóndigas al curry con cacao del collaret y coco tostado y croquetas de jamón ibérico.

Ya en la mesa, el menú ha comenzado con un tartar de atún rojo de almadraba con bimi y vinagreta de lenteja caviar. Como plato principal, los comensales han podido disfrutar de la versión de Ricard Camarena de la fideuà de Gandia, uno de los platos más representativos de la gastronomía comarcal.

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Para poner el broche dulce a la celebración, el chef ha elegido unas torrijas caramelizadas acompañadas de helado de mantecado.