El presidente de la Diputación de Valencia se suma a la fiesta de las charangas de Tavernes de la Valldigna en su vigésima edición

Tavernes de la Valldigna vive estos días sus fiestas patronales. La ciudad se llena de música, actividades y encuentros entre amigos y familiares. Si ayer vecinos y visitantes pudieron disfrutar del concierto de La Casa Azul, que interpretó su emblemática canción 'La revolución sexual', y de la sesión de DJ Totote, hoy la localidad vive otro de sus grandes momentos.

Desde primera hora de la mañana, las calles se convierten en escenarios improvisados con el tradicional Festival de Charangas, que celebra este año su vigésima edición. Las distintas agrupaciones recorren algunos de los bares de la localidad para terminar finalmente en la plaza Consistorial, donde actúan ante el jurado y representantes municipales.

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, no ha querido perderse esta cita y ha participado en la celebración acompañado por los concejales del Partido Popular de Tavernes. Tampoco se ha perdido el festival el coordinador comarcal del PP, David Ronda.

El presidente de la Diputación, junto al resto de populares, en Tavernes de la Valldigna. / Levante-EMV

Mompó ha compartido en sus redes sociales algunas imágenes de la jornada y ha destacado el ambiente y la creatividad de las agrupaciones participantes.

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"Pocas cosas más valencianas que una charanga. Esta mañana he podido comprobar el gran nivel y la creatividad de nuestros músicos en el XX Festival de Charangas de Tavernes de la Valldigna. Enhorabuena a todas las agrupaciones y a todas las personas que, veinte ediciones después, continúan llenando nuestras calles de música, fiesta y buen ambiente", ha reconocido.