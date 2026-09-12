Los vecinos de Beniarjó podrán llevar sus propias propuestas al pleno con un 20 % de apoyos

Las propuestas de los vecinos son una herramienta fundamental para mejorar el funcionamiento de una localidad, ya que son quienes conocen de primera mano las necesidades y problemas que afectan al municipio en el día a día. Esta participación cobra especial relevancia en los municipios pequeños, donde la implicación de la ciudadanía puede tener un impacto directo en la gestión municipal.

Por ello, el Ayuntamiento de Beniarjó ha decidido reforzar la participación de los residentes con nuevas vías para trasladar sus iniciativas al consistorio. Así, los vecinos podrán llevar propuestas al pleno municipal siempre que cuenten con el respaldo del 20 % de los ciudadanos mayores de 16 años. Esta posibilidad queda recogida en el reglamento de participación ciudadana, aprobado recientemente por el consistorio.

Las iniciativas serán posteriormente debatidas y sometidas a votación en el pleno, aunque su resolución corresponderá al órgano municipal competente en función de la materia. En cualquier caso, deberán contar previamente con un informe de legalidad del secretario del ayuntamiento y, en el caso de que afecten a derechos u obligaciones de carácter económico para el consistorio, también con un informe del interventor municipal.

El reglamento establece, además, otra vía para que la ciudadanía pueda plantear directamente asuntos de interés, es decir, las sesiones de audiencia pública. Estas podrán ser convocadas por iniciativa del pleno o de la Junta de Gobierno, a propuesta del Consejo del Pueblo o del Consejo de Participación Ciudadana, así como a petición de los propios vecinos, siempre que la solicitud reúna el respaldo de al menos el 5 % de los mayores de 16 años mediante firmas debidamente autenticadas.

Participación juvenil

La petición deberá especificar el asunto que se pretende abordar y la audiencia pública tendrá que celebrarse en un plazo máximo de un mes desde su solicitud.

La normativa contempla también un mecanismo específico para fomentar la participación de los más jóvenes mediante la audiencia pública del Consejo de Infancia y Adolescencia de Beniarjó. Se trata de un espacio de participación, consulta y asesoramiento en el que los responsables políticos y técnicos municipales se reúnen con los representantes de este órgano.

Estas sesiones podrán celebrarse de forma periódica y tendrán principalmente un carácter pedagógico y educativo para incorporar la visión de los niños y adolescentes a los asuntos municipales. Para ello, se tendrá en cuenta el plan de trabajo elaborado en colaboración con las escuelas, los espacios de ocio, las asociaciones de madres y padres y otras entidades vinculadas a la infancia.

La audiencia será convocada por alcaldía, ya sea por iniciativa propia o a petición del propio Consejo de Infancia y Adolescencia. También incluye la creación de consejos sectoriales.

El reglamento recoge, en conjunto, el compromiso del consistorio con el fomento de la participación democrática y la transparencia en los asuntos públicos de ámbito local. Entre sus objetivos figuran facilitar a los vecinos la información sobre las actividades, obras y servicios municipales; promover su participación, así como la de las entidades locales; fomentar la vida asociativa; acercar la gestión municipal a la ciudadanía y garantizar el equilibrio entre la población y el consistorio.

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Además, las dependencias municipales contarán con un servicio de información destinado a canalizar y facilitar el acceso de los vecinos a la información relacionada con la actividad y la publicidad municipal.