La historia detrás del traje de la fallera mayor de Gandia

Si el viernes fue el turno de Valentina Jordà, que recibió la banda que la acreditaba como fallera mayor infantil de Gandia, este sábado le tocó el protagonismo a Lidia Marín Marzal, que vivió una de las noches más especiales de su vida al ser presentada oficialmente como Fallera Mayor de Gandia 2027.

La joven estuvo arropada durante toda la velada por su corte de honor, familiares y amigos, así como por numerosos representantes del mundo fallero de la ciudad, que no quisieron perderse una cita tan especial. La emoción fue la gran protagonista de la noche, especialmente durante las palabras que Diego Rufat, fallero de la misma comisión que Lidia, le dedicó durante el acto como su mantenedor.

Uno de los momentos más esperados llegó cuando la nueva fallera mayor de Gandia desveló el traje oficial que lucirá durante su reinado. Para esta ocasión, Lidia Marín Marzal estrenó un espectacular conjunto confeccionado en seda estrecha de 54 centímetros de la firma Vives y Marí. El diseño parte del fondo Tinto y combina doce colores con metal dorado, una elección que aporta al vestido una imagen elegante y tradicional.

Las peinetas, obsequio de Castelló-Castelló, han sido diseñadas en exclusiva para la máxima representante fallera de Gandia. El escudo de la ciudad ocupa el lugar central de la pieza, convirtiéndola en uno de los elementos más personales del conjunto.

La fallera mayor de Gandia 2026 le coloca la banda a la máxima representante de la ciudad. / Falles de Gandia

La joyería corre a cargo de Art Antic, con un aderezo de balconet elaborado en oro de 18 quilates, con centros de topacio citrino y perlas naturales. El conjunto se completa con el collar y la pulsera.

Las manteletas están bordadas sobre tul de algodón con hilo de seda crudo y perfil dorado, que enmarca un delicado dibujo floral acompañado de pequeñas lentejuelas. Las puntillas son de Alençon, un encaje fino y tradicional elaborado mediante la técnica de punto de aguja.

El volumen del traje se consigue con el cancán modelo A, obsequio de La Llar del Fil. También los calcetines son un detalle especialmente personalizado: cedidos por Elvira Bella, incorporan la inicial de Lidia y combinan con los colores del vestido. Los zapatos, obsequio de Creaciones Aurora, completan la indumentaria.

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Todo el proceso de confección ha sido supervisado y realizado artesanalmente por el equipo de BROCAT Gandia, empresa indumentarista que cuenta con el Documento de Calificación de Artesanía Valenciana y que, desde 1998, acompaña a las falleras en la creación de sus trajes y en el cumplimiento de sus sueños.