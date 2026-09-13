Del mar al campo: Gandia impulsa un proyecto que transforma el agua salada en dulce para el cultivo

«¿Y si el agua de mar pudiera convertirse en agua dulce para cultivar alimentos?». Esa es la pregunta que se hizo el emprendedor Mario Ribelles al descubrir que la agricultura concentra cerca del 70 % de las extracciones mundiales de agua. La cifra le llevó a pensar en una solución para ver de qué manera se puede seguir produciendo alimentos en un contexto de creciente escasez de agua.

De esa idea nació Eden Blue en la Universitat Politècnica de València, un proyecto de biotecnología marina que pretende transformar el agua del mar en agua dulce, alimentos y bioproductos de alto valor utilizando únicamente agua de mar y energía solar. Ahora la iniciativa ha sido elegida como Proyecto Innovador Ciudad de Gandia 2026 y representará a la ciudad en la IX edición del certamen nacional Innpulso Emprende, que se celebrará el próximo 30 de septiembre en Terrasa y que cuenta con cerca de 120 candidaturas. La participación de Gandia se enmarca en la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (Red Innpulso), impulsada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

«Si a ese 70 % se suma el resto de usos, no queda casi agua dulce para el uso humano», explica Ribelles, director del proyecto. Su propuesta parte precisamente de esa preocupación. Por ello, el joven trabaja en el desarrollo de una tecnología que permita disponer de agua para la agricultura sin depender de los recursos hídricos tradicionales ni de suelos fértiles.

Eden Blue plantea la creación de una biorrefinería solar marina, modular y de residuo cero, capaz de transformar el agua de mar en agua dulce y utilizarla posteriormente para producir alimentos. El sistema se basa en una plataforma flotante y autónoma que funcionaría exclusivamente con energía solar y agua de mar, sin necesidad de electricidad de la red ni fertilizantes y sin generar vertidos.

«Planteamos desalinizar el agua del mar para que se pudiera invertir en agricultura», explica Ribelles. Para ello, desarrollarán un módulo capaz de obtener agua dulce sin fertilizantes y emplearla después en el cultivo de productos agrícolas.

La tecnología ha sido diseñada, además, para que el proceso no tenga consecuencias «sobre el sabor de los alimentos ni sobre la salud de las personas». En este sentido, el equipo simula las condiciones ambientales y del suelo y realiza actualmente pruebas con lechugas. No obstante, Ribelles señala que la tecnología podría aplicarse a cualquier tipo de cultivo y, en general, a los distintos sectores de la agricultura.

Reunión de parte del equipo de Eden Blue. / Levante-EMV

El proyecto se encuentra actualmente en una fase de desarrollo TRL 3-4, es decir, todavía en una etapa de diseño, validación y desarrollo del prototipo. La previsión del equipo es disponer de un primer prototipo a finales de este año. A corto plazo, el sistema podría captar el agua mediante bombas para después trasladar la tecnología a plataformas flotantes capaces de funcionar de forma autónoma.

La propuesta no busca, según Ribelles, hacer que «el agua sea más barata, sino mejorar su accesibilidad y contribuir a evitar que la escasez de recursos hídricos se convierta en un obstáculo para la agricultura». «Hay entornos que, con la crisis climática, no disponen de suficiente agua y cada vez serán más», apunta. Por ello, Eden Blue pretende ofrecer una solución que pueda trasladarse a territorios donde la falta de agua dulce limite la producción agrícola.

El sistema también contempla aprovechar los recursos obtenidos durante el proceso para generar bioproductos de alto valor destinados a sectores como la industria y la farmacia. De esta forma, la iniciativa busca sacar partido a los diferentes componentes obtenidos y avanzar hacia un modelo de aprovechamiento integral y, al mismo tiempo, reducir la generación de residuos.

En este sentido, Eden Blue se presenta como una alternativa a los sistemas tradicionales de desalinización industrial para reducir el consumo energético y eliminar la generación de salmuera residual. Además, los módulos desarrollados podrían tener aplicaciones más allá del agua de mar. Ribelles señala, por ejemplo, la posibilidad de utilizarlos en espacios como los embalses, donde actualmente se pierde una cantidad importante debido a la evaporación.

Una de las reuniones del equipo. / Levante-EMV

El proyecto, que cuenta con el apoyo de ARIHUB, comenzó a desarrollarse en octubre de 2025 y actualmente cuenta con un equipo multidisciplinar de unas 20 personas, entre personal investigador, profesorado universitario y profesionales vinculados al ecosistema valenciano de innovación. La previsión es incorporar próximamente a una decena de profesionales más.

Eden Blue mantiene también una estrecha relación con Gandia. Aunque Ribelles es de València, buena parte de los miembros proceden del campus de la UPV en Gandia. El equipo decidió presentar la iniciativa al proceso abierto por el ayuntamiento para seleccionar el proyecto innovador que representaría a la ciudad en el certamen nacional y finalmente fue elegido.

Novena edición

En esta novena edición se reconocerán iniciativas relacionadas con la experimentación en entornos reales, la mejora de los servicios públicos, la transferencia de conocimiento y talento, la resiliencia climática y la innovación como herramienta de cohesión territorial. En este sentido, Ribelles pretende mostrar cómo la innovación puede buscar respuestas a uno de los grandes retos de las próximas décadas.

«Siempre hemos confiado en este proyecto y creemos que tiene potencial», reconoce. La participación permitirá establecer contactos con otros proyectos y profesionales vinculados al desarrollo tecnológico. «El valor es estar ahí y conversar», señala.

Para el emprendedor, sin embargo, el objetivo va mucho más allá de conseguir un reconocimiento, ya que buscan desarrollar el proyecto y que este «tenga un impacto real». No obstante, insiste en que el desarrollo de una tecnología de estas características requiere financiación y varias etapas de investigación antes de poder trasladarla al mundo real.

Por ahora, el equipo no fija una fecha para la implantación a gran escala, ya que todavía restan fases por completar. El primer objetivo es disponer del prototipo a finales de año y, a partir de ahí, avanzar en su validación y en su posible aplicación en entornos reales.

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El reto es ambicioso: conseguir que el agua de mar, uno de los recursos más abundantes del planeta, pueda convertirse en una herramienta para garantizar otro recurso cada vez más escaso, el agua dulce.