Bellreguard bate su récord histórico de participación con 1.021 corredores y corredoras en la XI Cursa Popular
Carla Breco y César López son los mejores en la prueba de 7.400 metros de recorrido
La XI Cursa Popular a Bellreguard ha vuelto a demostrar el gran momento que vive el Circuit Caixa Popular Safor Valldigna. La prueba, disputada este pasado domingo, reunió a 1.021 atletas, una cifra que supone el récord histórico de la carrera y que confirma el creciente seguimiento del Circuit en cada una de sus pruebas. Con este registro, Bellreguard se convierte en una de las grandes citas de esta edición y supera por primera vez la barrera del millar de participantes en una jornada marcada por el gran ambiente.
En el apartado deportivo, César López, del CE La Vespa de Novetlè, se proclamó campeón de la categoría masculina con un tiempo de 23’17’’ en los 7.400 metros de la prueba. La segunda posición fue para Octavio Sanchis Penades, también del CE La Vespa de Novetlè, que cruzó la meta en 23’28’’, mientras que Marco García Torres, del CA Baleària Diànium, completó el podio con un registro de 23’39’’.
En categoría femenina, la victoria fue para Carla Breco Sancho, del Club Atletisme Safor Teika, que se impuso con un tiempo de 26’21’’. María Isabel Ferrer Castell, del C.C. Camallaes Parsifal, terminó segunda con 26’24’’, mientras que Cristina Roselló Prats, del C.A. Publidom, ocupó la tercera posición con un tiempo de 28’38’’.
En domingo
La prueba arrancó a las 9 horas, siendo la primera de las pruebas del circuit que se corren en domingo con un recorrido urbano por las calles de Bellreguard. Un trazado rápido y exigente que, un año más, convirtió la carrera en una de las citas más atractivas del Circuit para quienes buscan mejorar sus marcas.
La próxima cita del Circuit será la XVII Volta a Peu Villalonga, que se celebrará el próximo domingo 20 de septiembre sobre una distancia de 8.500 metros. Las personas interesadas ya pueden inscribirse en la web de crono4sports.com.
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