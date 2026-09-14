La Casa de Cultura Salvador Cardona Miralles de Oliva abre sus puertas tras 17 años de trámites y obras

Oliva estrena su nueva Casa de la Cultura tras 17 años de trámites, bloqueos y obras. La ciudad vivió este sábado una jornada que ya forma parte de su historia con la inauguración de la Casa de la Cultura Salvador Cardona Miralles, un nuevo espacio cultural que recupera y conecta dos edificios de gran valor patrimonial: el histórico Palau dels Orduña y el antiguo Centro Olivense. Centenares de personas se congregaron para asistir a la apertura de unas instalaciones muy esperadas durante casi dos décadas.

El nuevo equipamiento integra el Palau dels Orduña, una construcción señorial de estilo barroco de finales del siglo XVIII, con el edificio anexo conocido como Centro Olivense, levantado durante la década de los años 50 del siglo XX y estrechamente vinculado a la vida social de Oliva durante varias generaciones.

Un momento de la inauguración de la Casa de Cultura Salvador Cardona Miralles. / Levante-EMV

La intervención, cuyo proyecto de restauración original fue realizado por el reconocido arquitecto Salvador Lara Ortega, ha permitido conservar los elementos arquitectónicos de ambos inmuebles y adaptar sus espacios a sus nuevos usos culturales. El espacio cultural cuenta con una sala de exposiciones, dos salas de conferencias, las dependencias del departamento de Cultura y un bar.

Una inauguración multitudinaria

La apertura reunió a representantes de distintas instituciones, familiares de Salvador Cardona Miralles y miembros de diferentes corporaciones municipales. Entre los asistentes estuvieron el arquitecto Salvador Lara Ortega; el director general de Economía, Francisco José Soria Calatayud; el jefe de Gabinete de la Presidencia de la Diputación, José Todolí Masquefa; el director de la Institució Alfons el Magnànim, Miquel Nadal Tàrrega; la académica de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Vicenta Tasa Fuster; el presidente de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, Jordi Puig, así como alcaldes y concejales de distintos municipios.

El historiador y escritor Vicent Lloret condujo una ceremonia que contó con la participación de la Coral Santa Cecília de Oliva, Marta Pellicer y Andrea Moñinos, de la Associació Artístico-Musical d'Oliva, la pianista Abril Collado Verdú y el grupo S.A. For Dixieland.

Los parlamentos, por su parte, corrieron a cargo de Salvador Lara, la concejala de Cultura, Teresa Tur, y la alcaldesa, Yolanda Pastor. El arquitecto repasó durante su intervención las casi dos décadas de trabajos y restauración que han sido necesarias para transformar este espacio.

Por su parte, Teresa Tur centró su discurso en la memoria y el futuro y reivindicó la cultura como una herramienta para crear comunidad y estrechar los vínculos entre los vecinos.

El acto sirvió también para inaugurar una exposición retrospectiva de la obra pictórica de Miquel Vicens, coincidiendo con su nombramiento como Hijo Predilecto de Oliva. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 30 de diciembre.

Inauguración de la exposición de Miquel Vicens. / Levante-EMV

La actividad ordinaria del nuevo centro comenzará este martes, 15 de septiembre. La programación cultural se presentará el próximo 25 de septiembre, con una conversación entre el magistrado Joaquim Bosch y el escritor Ferran Torrent.

Un proyecto que arrancó en 2009

La historia de la Casa de la Cultura se remonta a 2009, cuando la entonces Conselleria de Cultura aprobó la actuación. Ese mismo año, el consistorio acordó dedicar una calle a Salvador Cardona Miralles. Posteriormente, en el pleno de octubre de 2025, se decidió que el nuevo centro cultural llevara su nombre, en reconocimiento a su trayectoria vinculada al servicio público y a la promoción de Oliva.

Sin embargo, el proyecto quedó paralizado en 2012, dando paso a un largo periodo de bloqueo que retrasó durante años la apertura del edificio.

Durante la anterior legislatura, el gobierno de Compromís-PSOE trabajó para desbloquear el proyecto y poder completar la rehabilitación. Uno de los pasos determinantes llegó en mayo de 2021, cuando el Consell Jurídic Consultiu permitió al ayuntamiento rescindir el contrato con la empresa adjudicataria y recuperar la posesión de las obras.

En noviembre de 2022 salió a licitación la finalización de los trabajos, pero ninguna empresa presentó oferta, por lo que el proyecto volvió a quedar pendiente de una nueva solución.

El cambio de gobierno municipal tras las elecciones de mayo de 2023, con Projecte Oliva y UCIN, permitió finalmente adjudicar el contrato para completar el edificio. Esta fase supuso una inversión de 1.162.741 euros, de los que 633.437 euros fueron aportados por la Generalitat Valenciana y el resto por el consistorio.

La firma de la adjudicación correspondió al actual gobierno encabezado por la alcaldesa, Yolanda Pastor, aunque la documentación y el proyecto que permitieron sacar adelante esta fase procedían de la anterior legislatura.

Una de las actuaciones de la Casa de Cultura Salvador Cardona Miralles. / Levante-EMV

La puesta en marcha del centro ha requerido además nuevas inversiones para completar su equipamiento. El consistorio ha licitado recientemente el mobiliario del edificio por 112.512 euros y el pasado mes de julio aprobó en pleno una modificación de crédito de 70.000 euros destinada al equipamiento técnico.

Reivindicación del trabajo de las distintas corporaciones

La inauguración también ha provocado reacciones entre los distintos responsables políticos que han participado en el largo proceso de recuperación del edificio.

La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, destacó el carácter histórico de la jornada y el respaldo ciudadano a la apertura. Pastor puso el foco en la plaza de la Bassa, que se llenó durante la inauguración, y calificó el momento de "especialmente emotivo" después de años de trabajo, dificultades y decisiones.

La primera edil quiso reconocer expresamente la labor de las distintas corporaciones municipales, de los trabajadores del ayuntamiento y de las asociaciones y entidades de Oliva que han contribuido al proyecto. También agradeció el trabajo del arquitecto Salvador Lara y su equipo, así como de la empresa encargada de la construcción de esta fase.

Pastor resumió la apertura como el inicio de "una nueva etapa para la cultura de Oliva", con el reto de convertir el edificio en un espacio vivo y abierto a la ciudadanía.

También se pronunció el exalcalde David González, quien celebró la apertura de un edificio que considera estrechamente vinculado a la memoria colectiva de la ciudad. González recordó el largo recorrido del proyecto y destacó que en él han participado "diferentes corporaciones municipales, equipos técnicos y muchas personas".

El exalcalde reivindicó así el carácter compartido del proceso y felicitó a quienes han permitido culminar la rehabilitación y abrir finalmente las puertas del centro cultural.

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En la misma línea se expresó Ana Morell, vicealcaldesa durante la anterior legislatura, quien reivindicó el trabajo realizado entonces para desbloquear el contrato de obras. Morell recordó que durante ese mandato "se impulsó la nueva licitación, se dejó redactado el nuevo proyecto y se prepararon los recursos económicos necesarios para continuar la actuación".