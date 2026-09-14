El Club Deportivo Pesca Gandia sube al podio como subcampeón en el Campeonato de España de Corcheo Mar

Los dos equipos del Club Deportivo de Pesca Gandia se sitúan entre los cuatro mejores de España en el Campeonato de Corcheo-Mar Clubes «Captura y Suelta» celebrado en la Ría de San Esteban de Pravia (Asturias), del 10 al 13 de septiembre.

Ambos conjuntos protagonizaron una magnífica actuación. El mejor resultado llegó de la mano del Gandia A, que quedó subcampeón de España, consiguiendo una brillante medalla de plata tras completar una competición muy disputada y exigente.

Pero el éxito de la representación gandiense fue todavía mayor, ya que el Gandia C consiguió finalizar en una magnífica cuarta posición, quedándose a las puertas del podio y confirmando el excelente nivel de los pescadores de Gandia en el panorama nacional.

La competición se desarrolló en tres mangas de cuatro horas de duración cada una.

Nombres propios

El equipo Gandia A, subcampeón de España, estuvo formado por: Jordi Jarque Aroca, Joan Guerola Tur, Enrique Miñana Cardos, Juan Bautista Martínez Molina, Pedro Villada Colmenar y Gerard Vidal, este último como capitán.

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Por su parte, el equipo Gandia C, que logró la cuarta posición de España, lo integraron Juan Jesús Casas Guardiola, Jesús Casas Cuenca, Marcos Quilis Bellescusa, José Salas Pérez, Salva Castelló Vidal y Vicent Giner Tomás, capitán.