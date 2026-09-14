El Club de Rugby La Safor de Gandia inicia los entrenamientos 2026-2027 en todas sus categorías con más deportistas que en la pasada campaña

El nuevo proyecto del Club de Rugby La Safor de Gandia 2026-2027 ya está en marcha. En la última semana de agosto comenzaron a entrenar los equipos senior masculino y sub18 y la primera semana de septiembre el resto de la escuela, desde sub8 hasta sub16. Así el Club de Rugby La Safor da comienzo las actividades para la temporada 2026/2027 en todas sus categorías.

En este nuevo curso ya se ha aumentado el número de participantes en comparación al año anterior. En las categorías sub16 y sub18 se va a reforzar el trabajo de captación para ampliar la plantilla de jugadores, ya que sus respectivas competiciones son más exigentes y necesitan aumentar el número de integrantes para así afrontar con más determinación las respectivas competiciones federativas.

Equipo de la base del CR La Safor de Gandia / CR La Safor

Se ha planificado una campaña de captación por los centros educativos de Gandía y la comarca, en la que se pretende dar a conocer al mayor número de estudiantes posible el deporte del rugby y sus valores.

Jornadas de puertas abiertas

Durante el mes de septiembre y parte de octubre se han programado varias jornadas de puertas abiertas para las matinales del sábado y así, quien quiera, puede probar este deporte en el campo de rugby del polideportivo de Gandía.

También han comenzado los entrenamientos del equipo de rugby inclusivo, que la temporada anterior realizó un trabajo excelente participando en la primera competición de esta modalidad organizada por la Federación de Rugby de la Comunitat Valenciana.

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Los responsables del Club de Rugby La Safor y de su escuela están convencidos de que esta temporada se superarán los logros de las temporadas anteriores.