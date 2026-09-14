Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Valencia CF entrenadorSustituto Carlos CorberánBraulio VázquezGan PampolsTráfico Valencia hoyteletrabajo Generalitatresultados PISA Valencia
instagramlinkedin

Color, humor y mucha imaginación: así compiten las calles de Tavernes de la Valldigna en el concurso de sus fiestas patronales

El carrer Alacant se alza con el primer premio del certamen de calles engalanadas

Una de las calles engalanadas en Tavernes de la Valldigna.

Una de las calles engalanadas en Tavernes de la Valldigna. / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Saray Fajardo

Saray Fajardo

Gandia

Durante semanas, el espíritu de las fiestas se empieza a vivir mucho antes de que lleguen los días grandes en algunas calles de Tavernes de la Valldigna. Vecinos y vecinas se vuelcan en los preparativos para transformar sus calles y convertirlas en auténticos escenarios festivos. Horas de trabajo, reuniones, manualidades y mucha imaginación dan forma a unas decoraciones que, año tras año, consiguen sorprender a quienes las visitan. Se trata de una tradición única, que, cada año, suma nuevos participantes.

Concretamente, cada calle elige una temática y, a partir de ella, empieza un trabajo artesanal que se prolonga a lo largo de varias semanas. Pero el concurso es mucho más que una competición. Los preparativos se convierten también en un punto de encuentro para los residentes, que comparten tiempo, ideas y esfuerzo y estrechan vínculos mientras dan vida a sus propuestas. El resultado son calles llenas de color, humor, sátira y creatividad, pero, sobre todo, de ambiente festivo y sentimiento de comunidad.

Durante la noche del sábado al domingo, todo el trabajo sale a las calles, ya que a primera hora de la mañana el jurado recorre las calles para valorar unas propuestas que cada año elevan el listón. Tambien son muchos los vecinos de otras zonas de la localidad, que se acercan a estas zonas para disfrutar del arte. Este año, el primer premio ha sido para la calle Alacant, que se ha alzado con la victoria gracias a «Entre piràmides i miracles», una propuesta que ha obtenido 458 puntos.

Una de las calles engalanadas.

Una de las calles engalanadas. / Levante-EMV

El segundo premio ha recaído en la calle Sant Benet, en el tramo Immaculada-Divina Aurora, con «Coses nostres», que ha conseguido 445,9 puntos. El tercer puesto ha sido para la calle Sant Joan Baptista, con «Visca la festa i olé» y 442,5 puntos.

La celebración también ha tenido recompensa para otras calles participantes, que, como en anteriores ocasiones, han recibido un premio en metálico por su participación. Entre ellas se encuentra la calle Sant Roc, con «Un món de sucre i llepolies» y 439 puntos; la calle Sant Benet, en el tramo del 1 al 44, con «4 compassos» y 375,5 puntos; la calle Sant Pere, con «El bosc encantat de Sant Pere» y 327 puntos; la calle La Barca, con «Quina dolçor (llepolies)» y 320 puntos; la calle Sant Antoni, con «Busquem a Nemo» y 302 puntos; la calle Sant Lluís, en el tramo del 90 al 110, con «Poliesportiu fet i pensat» y 286 puntos, y la calle Sant Lluís, en el tramo del 1 al 53, con «Sant Fermí» y 279 puntos.

Los representantes de Càritas Tavernes han sido los encargados de verificar el resultado de las puntuaciones otorgadas por las personas que han participado en el jurado.

Noticias relacionadas

De esta forma, el concurso vuelve a demostrar que las fiestas de Tavernes de la Valldigna no solo se celebran en las plazas y en los escenarios, sino también puerta a puerta y calle a calle, gracias a unos vecinos que convierten durante unos días sus propias calles en parte esencial de la fiesta.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los padres del bebé tutelado de Oliva buscan una vivienda para 'formar un hogar' junto a su hijo
  2. De la discreción al 'sí, quiero' en Oliva: el lado más íntimo de la historia de amor entre Ximo Puig y Gabriela Bravo
  3. Una panadería de Gandia se sitúa entre las 50 mejores de España: 'Ser panadero es un oficio que requiere pasión
  4. Herido grave tras un accidente en la N-337 de Gandia con un coche al borde de caer a una acequia
  5. Marisa March, la discreta guardiana de la alcaldía de Gandia se jubila tras más de tres décadas de servicio a la ciudad
  6. La historia detrás del traje de la fallera mayor de Gandia
  7. Poemas, alta cocina y Mediterráneo: Así ha sido el menú de la boda de Ximo Puig y Gabriela Bravo
  8. La Generalitat rechaza ampliar la Zona de Gran Afluencia Turística de Gandia a todo el municipio

Detienen a un pederasta en Gandia con fotos sexuales de su bebé y su hijastra menor

Detienen a un pederasta en Gandia con fotos sexuales de su bebé y su hijastra menor

Fin de semana redondo para el Chef Amadeo Gandia Billar Club en el debut liguero en División de Honor y Primera Nacional

Fin de semana redondo para el Chef Amadeo Gandia Billar Club en el debut liguero en División de Honor y Primera Nacional

El Club de Rugby La Safor de Gandia inicia los entrenamientos 2026-2027 en todas sus categorías con más deportistas que en la pasada campaña

El Club de Rugby La Safor de Gandia inicia los entrenamientos 2026-2027 en todas sus categorías con más deportistas que en la pasada campaña

Color, humor y mucha imaginación: así compiten las calles de Tavernes de la Valldigna en el concurso de sus fiestas patronales

Color, humor y mucha imaginación: así compiten las calles de Tavernes de la Valldigna en el concurso de sus fiestas patronales

Bellreguard bate su récord histórico de participación con 1.021 corredores y corredoras en la XI Cursa Popular

Bellreguard bate su récord histórico de participación con 1.021 corredores y corredoras en la XI Cursa Popular

El Club Deportivo Pesca Gandia sube al podio como subcampeón en el Campeonato de España de Corcheo Mar

El Club Deportivo Pesca Gandia sube al podio como subcampeón en el Campeonato de España de Corcheo Mar

Júlia Malonda Climent, del Corriol Oliva Tennis Taula, representará a España en otra competición internacional

Júlia Malonda Climent, del Corriol Oliva Tennis Taula, representará a España en otra competición internacional

Proinbeni Units Bel Bàsquet Gandia: Derrota en Llíria en el primer partido de la Copa de España (76-61)

Proinbeni Units Bel Bàsquet Gandia: Derrota en Llíria en el primer partido de la Copa de España (76-61)
Tracking Pixel Contents