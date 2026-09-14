Color, humor y mucha imaginación: así compiten las calles de Tavernes de la Valldigna en el concurso de sus fiestas patronales

Durante semanas, el espíritu de las fiestas se empieza a vivir mucho antes de que lleguen los días grandes en algunas calles de Tavernes de la Valldigna. Vecinos y vecinas se vuelcan en los preparativos para transformar sus calles y convertirlas en auténticos escenarios festivos. Horas de trabajo, reuniones, manualidades y mucha imaginación dan forma a unas decoraciones que, año tras año, consiguen sorprender a quienes las visitan. Se trata de una tradición única, que, cada año, suma nuevos participantes.

Concretamente, cada calle elige una temática y, a partir de ella, empieza un trabajo artesanal que se prolonga a lo largo de varias semanas. Pero el concurso es mucho más que una competición. Los preparativos se convierten también en un punto de encuentro para los residentes, que comparten tiempo, ideas y esfuerzo y estrechan vínculos mientras dan vida a sus propuestas. El resultado son calles llenas de color, humor, sátira y creatividad, pero, sobre todo, de ambiente festivo y sentimiento de comunidad.

Durante la noche del sábado al domingo, todo el trabajo sale a las calles, ya que a primera hora de la mañana el jurado recorre las calles para valorar unas propuestas que cada año elevan el listón. Tambien son muchos los vecinos de otras zonas de la localidad, que se acercan a estas zonas para disfrutar del arte. Este año, el primer premio ha sido para la calle Alacant, que se ha alzado con la victoria gracias a «Entre piràmides i miracles», una propuesta que ha obtenido 458 puntos.

Una de las calles engalanadas. / Levante-EMV

El segundo premio ha recaído en la calle Sant Benet, en el tramo Immaculada-Divina Aurora, con «Coses nostres», que ha conseguido 445,9 puntos. El tercer puesto ha sido para la calle Sant Joan Baptista, con «Visca la festa i olé» y 442,5 puntos.

La celebración también ha tenido recompensa para otras calles participantes, que, como en anteriores ocasiones, han recibido un premio en metálico por su participación. Entre ellas se encuentra la calle Sant Roc, con «Un món de sucre i llepolies» y 439 puntos; la calle Sant Benet, en el tramo del 1 al 44, con «4 compassos» y 375,5 puntos; la calle Sant Pere, con «El bosc encantat de Sant Pere» y 327 puntos; la calle La Barca, con «Quina dolçor (llepolies)» y 320 puntos; la calle Sant Antoni, con «Busquem a Nemo» y 302 puntos; la calle Sant Lluís, en el tramo del 90 al 110, con «Poliesportiu fet i pensat» y 286 puntos, y la calle Sant Lluís, en el tramo del 1 al 53, con «Sant Fermí» y 279 puntos.

Los representantes de Càritas Tavernes han sido los encargados de verificar el resultado de las puntuaciones otorgadas por las personas que han participado en el jurado.

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De esta forma, el concurso vuelve a demostrar que las fiestas de Tavernes de la Valldigna no solo se celebran en las plazas y en los escenarios, sino también puerta a puerta y calle a calle, gracias a unos vecinos que convierten durante unos días sus propias calles en parte esencial de la fiesta.