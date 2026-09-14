Gandia invertirá 12,4 millones de fondos propios en 2027 sin incrementar la deuda

El concejal de Hacienda de Gandia, Salvador Gregori, presentó este lunes en rueda de prensa las líneas fundamentales del presupuesto de 2027, un documento que ya ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local y remitido al Ministerio de Hacienda dentro del plazo legal establecido.

Según Gregori, las previsiones económicas para el próximo ejercicio "consolidan el camino de estabilidad presupuestaria y saneamiento financiero iniciado por el Gobierno municipal, al mismo tiempo que garantizan una elevada capacidad inversora para continuar impulsando los proyectos estratégicos de ciudad".

Pese a las restricciones derivadas del Plan de Sostenibilidad Financiera, el gobierno municipal prevé destinar 12,45 millones de euros a inversiones reales durante 2027. "Una cifra especialmente relevante si se tiene en cuenta que las previsiones iniciales del plan situaban la capacidad inversora en cero euros", puntualizó el concejal.

Gregori explicó que estas inversiones no supondrán un incremento del endeudamiento municipal, "puesto que se financiarán mediante la captación de subvenciones procedentes otras administraciones, la venta de patrimonio municipal y los recursos generados por la misma eficiencia económica del ayuntamiento".

El responsable económico destacó que la previsión de ingresos se ha realizado "siguiendo estrictamente el criterio de caja exigido por el Ministerio, y tomando como referencia la recaudación media de los ejercicios 2024 y 2025 para garantizar la máxima prudencia financiera". De este modo, las líneas fundamentales contemplan unos ingresos no financieros de 104,75 millones de euros, a los cuales se suman 190.000 euros de ingresos financieros vinculados a operaciones técnicas de amortización.

«El presupuesto se construye desde el rigor, primero se determinan los ingresos reales que se pueden obtener y, a partir de aquí, se define el gasto. Esa es la única manera de garantizar unas cuentas responsables y sostenibles», afirmó Gregori.

Reducción del gasto corriente

Uno de los aspectos más destacados del documento es la reducción del gasto corriente respecto de los límites establecidos por el Plan de Sostenibilidad. Mientras que el máximo autorizado se sitúa en 93,3 millones de euros, las líneas fundamentales prevén un gasto corriente de 91,02 millones, lo cual supone una reducción superior a los 2,2 millones de euros.

En cuanto a la distribución del gasto, el capítulo de personal llegará a los 39,58 millones, incorporando las actualizaciones salariales previstas por la legislación estatal para el conjunto de las administraciones públicas. Por su parte, el capítulo de bienes y servicios ascenderá a 43,79 millones de euros para garantizar la prestación de los servicios municipales y la calidad urbana, mientras que los gastos financieros y las transferencias corrientes se situarán en 1,83 y 4,75 millones de euros, respectivamente. Además, el fondo de contingencia contará con una dotación de 1,05 millones de euros.

Reglas fiscales

Las líneas fundamentales del presupuesto garantizan el cumplimiento de todos los indicadores exigidos por la normativa estatal. El documento contempla estabilidad presupuestaria, respeto a la regla de gasto y un superávit de 31.000 euros al cierre del ejercicio.

Además, Gregori anunció que la Junta de Gobierno aprobará una amortización anticipada de deuda por importe de 3 millones de euros, que se suma al millón de euros aproximadamente que el ayuntamiento ya estaba obligado a amortizar durante este ejercicio. De este modo, el consistorio habrá reducido deuda por más de 4 millones en un solo año.

El regidor incidió que esta estrategia "permitirá acortar progresivamente el horizonte de amortización de los préstamos municipales y reforzar la solvencia financiera del ayuntamiento".

«Estas líneas fundamentales demuestran que es completamente posible sanear un ayuntamiento sometido a un plan de ajuste sin recortar servicios públicos ni renunciar al futuro de la ciudad. Continuamos ofreciendo un horizonte de esperanza basado en el rigor económico, la investigación de financiación externa y la inversión en proyectos que mejoran Gandia», concluyó Gregori.

Críticas del PP

Al PP no le ha gustado nada conocer por la prensa las líneas maestras del presupuesto para 2027. El concejal Guillermo Barber, lamentó que el gobierno local las haya enviado al Ministerio de Hacienda "antes de informar al principal grupo de la oposición".

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Por otra parte, el edil popular considera positivo reducir deuda, pero señaló que "fueron los gobiernos socialistas quienes dejaron compromisos financieros que se prolongan hasta 2070, ahora presentan como un éxito amortizar una parte de una deuda que ellos mismos generaron".