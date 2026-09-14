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Gandia hace suyo el lema de Trump: "Make el Tío de la Porra Great Again"

El alcalde José Manuel Prieto, y la concejala Balbina Sendra reciben de la asociación del personaje una gorra con el conocido lema

Balbina Sendra y José Manuel Prieto con la gorra.

Balbina Sendra y José Manuel Prieto con la gorra. / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

Gandia

El famoso eslogan "Make America Great Again", popularizado por Donald Trump, ya tuvo hace unas semanas su particular versión española de la mano del futbolista Ferran Torres, quien durante la celebración del Mundial lució una gorra con el mensaje "Make Spain Great Again".

Prieto y Sendra junto a algunos miembros.

Prieto y Sendra junto a algunos miembros. / Levante-EMV

Ahora el lema cruza una nueva frontera y aterriza en Gandia. El alcalde, José Manuel Prieto, y la concejala de Fira i Festes, Balbina Sendra, se han apuntado a la moda gracias a un peculiar regalo de la entidad del Tío de la Porra.

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Como puede verse en un vídeo compartido por el alcalde en su perfil de TikTok, ambos han recibido una gorra con un mensaje adaptado a la ocasión: "Make el íio de la Porra Great Again". Prieto ha acompañado la imagen con un mensaje en el que destaca que "la sátira y la irreverencia son la esencia de nuestro Tío de la Porra" y agradece el regalo recibido de su asociación.

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