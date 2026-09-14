Júlia Malonda Climent, del Corriol Oliva Tennis Taula, representará a España en otra competición internacional

La jugadora del Corriol Oliva Tennis Taula, Júlia Malonda Climent, ha sido convocada por la Real Federación Española de Tenis de Mesa (RFETM) para participar en uno de los grandes acontecimientos internacionales del calendario.

Se trata del prestigioso torneo ITTF Future Para Región de Murcia, que se disputará del 6 al 9 de octubre en los Alcázares con la presencia de algunos y algunas de los mejores deportistas del tenis de mesa adaptado a nivel internacional.

Una convocatoria que reconoce el talento, el esfuerzo, la constancia y la gran trayectoria deportiva de Júlia Malonda y al mismo tiempo supone también un orgullo enorme para su club y para todo el deporte olivense.

La enhorabuena del ayuntamiento

El Ayuntamiento de Oliva le da la enhorabuena a su deportista y también a la entidad que representa por esta convocatoria en la que va a representar a España.

Malonda ya fue seleccionada para el ITTF Para Future España 2026, que se disputó del 26 al 29 de marzo en Platja d'Aro.

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La palista olivense cuenta en su palmarés con varios títulos de campeona de España de tenis de mesa adaptado y de numerosos podios en competiciones escolares y autonómicas.