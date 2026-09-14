La Oficinal Municipal de Información y Atención al Consumidor de Oliva funciona a medio gas desde hace cuatro meses

El Grupo Municipal Socialista de Oliva ha denunciado que la Oficina Municipal de Información y Atención al Consumidor (OMIC) lleva cuatro meses sin prestar un servicio adecuado a la ciudadanía.

La causa, según explicó a este periódico la concejala de Consumo, Silvia Castillo, es que la funcionaria encargada está de baja laboral. La concejala asegura que se está trabajando en una pronta sustitución. Afirma que la OMIC no está cerrada, puesto que aunque no se recojan las quejas de manera presencial, una administrativa y un técnico aconsejan a los visitantes cómo hacerlo a través de internet o con certificado digital.

En cambio, para los socialistas "esta situación evidencia una falta de planificación y de previsión por parte del gobierno municipal, que no ha sido capaz de garantizar la continuidad de un servicio público necesario para la ciudadanía". La concejala socialista Ana Morell ha señalado que «esta no es una situación nueva ni imprevisible.

Morell dejó claro que «en ningún caso cuestionamos la situación laboral de la trabajadora. Una baja laboral es un derecho que respetamos plenamente. Lo que cuestionamos es la falta deplanificación del gobierno municipal para garantizar que, ante una ausencia prolongada, el servicio público continúe prestándose con normalidad».

La OMIC es un recurso al cual la ciudadanía puede acudir cuando tiene problemas con empresas, contratos, facturas, suministros, telecomunicaciones, compras u otros servicios. Además del asesoramiento, la atención al consumidor puede facilitar la mediación entre las personas consumidoras y las empresas, contribuyendo a resolver conflictos y ayudante la ciudadanía a defender sus derechos.

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«Cuando una persona necesita acudir en el ayuntamiento para defender sus derechos como consumidora tiene que encontrar una oficina abierta y un servicio que funcione», afirmó Morell, quien reclama que el servicio se restablezca con normalidad de manera urgente.