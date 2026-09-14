El plan director del barranco de Beniopa en Gandia contempla actuaciones al menos para una década

Las últimas actuaciones de pacificación y renaturalización del barranco de Beniopa, en Gandia, que empezaron en septiembre de 2025, están ya finalizadas. Además de prevenir inundaciones han generado una infraestructura verde que podrá disfrutar la ciudadanía en aquellos momentos en los que no haya peligro de lluvias torrenciales, lo más destacado una balsa de laminación, que será un parque, junto al antiguo Depósito de Aguas Potables, y un camino para pasear o hacer deporte que conecta casi todo el cauce hasta su desembocadura en el Grau.

Estas últimas obras han supuesto una inversión de 2,5 millones de euros, de los que 2,3 millones los aportó el Ministerio de Medio Ambiente, con fondos europeos. Pero el Gobierno de Gandia tiene un plan director para todo el barranco que va mucho más allá y que darían para hacer mejoras en los próximos diez años, siempre y cuando se vaya encontrando la financiación oportuna, como ha sucedido, afortunadamente, esta última vez.

El alcalde, José Manuel Prieto, la concejala de Medio Ambiente, Alícia Izquierdo, y el director general de Medio Natural, Daniel Muñoz, han visitado este lunes una de estas últimas actuaciones, en lo que era uno de los puntos más críticos del barranco, una curva a la altura del Camí Alqueria de Potes. Los terrenos fueron previamente expropiados para después acondicionar la ribera y crear un talud, así como varias escorrentías. Gandia, por tanto, suma a su inventario tierras que se han destinado a este proyecto de laminación y renaturalización.

Donde antes había campos de cultivo abandonados, cañas invasoras y mucha suciedad, fruto de haber usado el barranco durante años como vertedero, cosa que a su vez aumentaba los efectos de las barrancadas, (se ha retirado hasta un coche detrás del IES Tirant lo Blanc), ahora hay un camino agradable que conecta prácticamente todo el curso fluvial.

Nuevo camino creado en la ribera del barranco. / J.C.

Las plantas autóctonas con las que se ha repoblado se recogieron del propio barranco y se criaron en un vivero municipal. Los árboles se han regado a mano durante todo este verano, lo que ha supuesto un gran esfuerzo, para que puedan resistir por sí solos en el futuro.

El plan director, el documento marco que se redactó expresamente para todo el barranco, contempla numerosas obras grandes y pequeñas, todavía pendientes a realizar. Entre ellas la construcción de dos balsas de laminación más; una a la altura de la Casa del Cigró y otra junto al camino de l’Alqueria de Rubio que frenaría el caudal del barranco de les Coves.

Valoraciones

El alcalde comentó que "Gandia está ahora más preparada para el cambio climático, más segura frente al riesgo de inundaciones y es más respetuosa con nuestro entorno". Prieto añadió que en los últimos veinte años Gandia ha invertido "40 millones de euros en infraestructuras hidráulicas que nos preparan mejor ante lluvias fuertes", y comentó que hasta 2035 está previsto destinar 11 millones de euros más para blindarse frente a las danas, y reducir riesgos, en proyectos como un nuevo tanque de tormentas para la playa o, de forma más inmediata, un sistema de alerta temprana para avisar a la población en caso de inundaciones, que contempla poner sensores a ríos y barrancos. "Seguiremos buscando financiación e implicando al Gobierno de España en este tipo de obras", aseguró Prieto.

La actuación global ha supuesto una inversión de 2,5 millones de euros. / J.C.

La concejala Alícia Izquierdo remarcó que este es un proyecto "planificado mucho antes de la dana de 2024, porque somos conscientes en el Gobierno de Gandia, y el pueblo de Beniopa también lo tiene muy presente, que este barranco, con mucha pendiente, es peligroso para la ciudadanía ante fuertes lluvias". "Hemos dejado un barranco mejor, y conocemos más sobre su funcionamiento", añadió Izquierdo, e invitó a la ciudadanía a conocer y disfrutar el nuevo paraje.

Por su parte, Daniel Muñoz, recordó que la cabecera del barranco fue afectada por un incendio en 2018, y desde entonces el ayuntamiento han hecho trabajos para evitar la erosión, como la creación de fajas perimetrales. "Los efectos ya se están notando, de hecho los pescadores nos dicen que en los últimos episodios de crecidas el agua baja menos turbia", apuntó Izquierdo.

Los temporales del próximo otoño pondrán a prueba las obras realizadas en los últimos meses.