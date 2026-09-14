Proinbeni Units Bel Bàsquet Gandia: Derrota en Llíria en el primer partido de la Copa de España (76-61)
Los de la Safor jugarán el domingo que viene en Cartagena el segundo encuentro en competición oficial
Segundo partido de pretemporada de Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia y nueva derrota. Si el domingo pasado el equipo perdía en Aspe ante el Albacete de Primera FEB en el único amistoso del periodo de preparación, una semana después ha caído derrotado en Llíria en el primer choque de la Copa de España, (76-61).
Al término del encuentro, el entrenador gandiense, Alejandro Mesa, analizaba lo sucedido: "Este segundo test nos sirve para saber que tenemos que jugar a dos o tres velocidades más, aunque también es verdad que no llevamos ni dos semanas de preparación".
Nos falta rodaje, ritmo y entendernos más en la pista. Frente al Llíria hemos acusado esa falta de ritmo, cometimos muchas pérdidas y también hemos estado espesos en el tiro, tanto de tres como en los libres".
A seguir
Sin más que destacar, este lunes a trabajar y a preparar el próximo partido que será en Cartagena el domingo, segundo de la Copa de España.
El estreno en casa ante la afición gandiense tendrá lugar el sábado, 26 de septiembre, ante el Ciudad Molina Basket en el tercer choque de la Copa de España.
La Liga
Una semana más tarde, el 3 de octubre, arranca la competición de la Liga en Segunda FEB. El calendario ha querido que Proinbeni debute en el Pabellón Municipal de Gandia y que sea en un derbi ante el Amics Castelló.
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