Fin de semana redondo para el Chef Amadeo Gandia Billar Club en el debut liguero en División de Honor y Primera Nacional
El primer equipo gana en Palma de Mallorca y el segundo vence en casa al Valladolid
El billar volvió a regalar emociones fuertes este fin de semana con el estreno de los equipos del Chef Amadeo Gandia Billar Club en las diferentes competiciones, dejando un balance muy positivo y con sensaciones que invitan al optimismo.
En la Liga de División de Honor Nacional, el primer equipo de Gandia sumó una victoria de prestigio en Palma de Mallorca. El encuentro fue un pulso vibrante, lleno de tensión e igualdad, que se decidió en los últimos compases. Con carácter, concentración y un esfuerzo colectivo encomiable, los gandienses firmaron un triunfo por 3-5 que vale oro para empezar la temporada con tres puntos vitales. Un inicio soñado ante un rival durísimo.
En Primera División Nacional, debut inmejorable. El equipo B vivió un estreno de ensueño al imponerse con autoridad en casa al Valladolid. El 8-0 final refleja el dominio ejercido de principio a fin, con un nivel de juego sobresaliente que hizo disfrutar a la afición. Una victoria contundente que aporta confianza y marca el camino de lo que puede ser una temporada ilusionante.
Liga Autonómica
En la Liga Autonómica de Primera División, el equipo de Gandia no pudo superar al Valencia, que se mostró muy sólido y supo imponer su ritmo desde el inicio. El 6-2 adverso no empaña el esfuerzo de los saforenses que continúan sumando experiencia y aprendizaje para crecer jornada tras jornada.
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